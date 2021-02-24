Город засыпает, просыпаются фотографы. Практические советы по ночной съемке

Источник материала: Onliner Когда солнце садится за горизонт и место на небосводе занимают звезды или зажигаются городские огни, не стоит убирать камеру в рюкзак: наступает самое интересное время для фотографии. Поиск сюжета и места съемки идет одновременно с поисками света — ключевого элемента фотографии. Если света недостаточно, интерес сделать грамотный и красивый кадр только возрастает. Чаще всего происходит так: вы наводите камеру, нажимаете на спуск — и вместо красивой картинки, которую видит ваш глаз, экран показывает либо полную бездонную черноту, либо разноцветное месиво из огней. С помощью Canon EOS R6 мы разберемся, как правильно снимать в темное время суток.

Подготовка

Летняя ночь — приятное время для длинных прогулок, но если за окном февраль и столбик термометра укатился далеко за отметку 0℃, то стоит подумать о своей безопасности. Мы не сгущаем краски, обморожение конечностей — вполне реальная проблема. Перчатки, шапка, теплые ботинки и термобелье — обязательные спутники ночного фотографа. Если вы решите снимать ночной город с крыши зимой, имейте в виду, что на высоте банальные −10℃ с учетом ветра и влажности превращаются в −25℃. Камера справится, а вот пальцы без перчаток — нет. Не нужно беспокоиться за то, что в перчатках неудобно управлять фотоаппаратом через сенсорный экран. Отточенная годами эргономика нашей EOS R6 позволяет добраться до всех настроек камеры, используя только кнопки, джойстики и диски. Сохраните ваши пальцы в тепле.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 400, F7.1, 0.3 c. Съемка со штатива

Помимо пальцев, стоит позаботится и об аккумуляторах. Если на улице очень холодно, запасной аккумулятор должен лежать в тепле — во внутреннем кармане куртки или переднем кармане штанов, поближе к телу. Если запасного аккумулятора нет, лучше вытащить основной из камеры и спрятать в тепло, доставая только во время съемки. Литиевые аккумуляторы очень не любят отрицательных температур и быстро теряют емкость на морозе. Кроме самой камеры, нам также пригодится штатив, но не беда, если его нет, ниже мы разберемся почему.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 640 F4, 1/4 c. Съемка со штатива

Стоит заранее продумать места и локации для съемки. Под покровом ночи или в сумерках бывает сложно увидеть красоту, и лучше заранее понимать, что именно вы хотите снять. Это в идеале, но элементы фристайла в фотографии никто не отменял, поэтому тут не может быть одинаково полезных советов. Ищите!





Настройки камеры

Фотосъемка в условиях недостаточного освещения имеет ряд своих нюансов и кардинально отличается от дневной. Нам понадобится максимальное качество исходного изображения. Поэтому лучше перевести камеру в формат RAW: это упростит нам жизнь при дальнейшей обработке фотографий, как минимум можно без потери качества изменить экспозицию (осветлить или затемнить изображение). Как правило, при съемке ночных пейзажей применяется длинная выдержка, поэтому лучше всего использовать штатив для получения четкого изображения без «шевеленки» и смазов. Камера должна быть надежно зафиксирована и не претерпевать любые сотрясения во время экспонирования. Даже ветер способен испортить кадр. Для аккуратного спуска затвора рекомендуют использовать дистанционный пульт или тросик, хотя есть более простой вариант — задержка спуска на 2 секунды. Такая настройка есть как у EOS R6, так и у многих других камер. При нажатии на кнопку нет риска, что камера шелохнется. При съемке ночью в формате RAW можно забыть про баланс белого, но, если доступен только JPEG, лучше сделать несколько тестовых кадров, поскольку автоматический подбор не всегда корректно определяет оттенок картинки в темноте. В разных камерах разные сюжеты баланса белого, но смысл один: 5000K и выше — картинка будет теплого желтоватого оттенка, 3200K и ниже — изображение окрасится холодной синевой.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 640, F5, 1/6 c. Съемка со штатива

Важный нюанс: при съемке со штатива стоит отключить стабилизацию. Как бы странно это ни звучало, но стабилизация изображения при длинной выдержке может испортить кадр за счет нежелательных движений при работе стабилизатора в зависимости от его устройства. Однако при дальнейшей съемке без штатива стабилизация нам очень поможет.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm f/2.8L IS USM, ISO 400, F9, 1.3 c. Съемка со штатива

Одной из важнейших настроек является фокусировка. В условиях недостаточного освещения автоматической фокусировке камеры достаточно сложно правильно оценить сцену, поэтому можно перевести ее в ручной режим. Для съемки ночных городских пейзажей на средний или широкий диапазон фокусных расстояний объектива достаточно установить фокус на бесконечность.





Если условия фотографирования позволяют использовать автоматическую фокусировку, то настройку фокуса достаточно установить в положение покадрового замера, не используя следящий фокус, как мы рекомендовали при серийной съемке. EOS R6 дает широкие возможности при использовании автофокуса, поэтому нам не приходилось переходить в ручной режим. Однако есть простой лайфхак для проверки правильного фокуса. В режиме Live View достаточно включить увеличение фрагмента, на котором зафиксирован автофокус, и визуально оценить, достаточно ли резко камера зафиксировала нужный участок или объект. Для примера: при фотографировании ночного города обратите внимание на окна или другие линейные объекты — если они резкие и четкие, вы на верном пути, смело жмите на спуск затвора.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 200 F8, 1.3 c. Съемка со штатива

Экспопара: диафрагма, выдержка и ISO

Постепенно мы приближаемся к самому главному и интересному в нашем обзоре — как правильно объяснить камере, что именно мы хотим увидеть в результате. Делать это мы будем с помощью настроек выдержки, диафрагмы и подбора ISO. Начнем с последнего. Поскольку камера давно и надежно зафиксирована на штативе, мы можем ограничиться малыми значениями ISO. Но вовсе необязательно опускать их до минимума в 100 и ниже. Современные камеры отлично отрабатывают любое значение, и легкая зернистость может стать дополнительным художественным элементом изображения. При использовании штатива мы бы рекомендовали диапазон от 200 до 640 в зависимости от подбора экспопары.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 200 F18, 10 c. Съемка со штатива

Когда снимаешь ночной пейзаж, режим Live View становится надежным помощником в правильном экспонировании. Экран всегда показывает, насколько темная или светлая картинка получится в результате. На наш взгляд, камеру лучшего всего переводить в полностью ручной режим (M) или же режим приоритета диафрагмы (A). Для классического сюжета ночного пейзажа лучше всего начинать настройку камеры с подбора диафрагмы и затем, ориентируясь на показания экспонометра, выбирать выдержку в зависимости от необходимого эффекта или же позволить камере сделать это самостоятельно.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 400 F9, 1.6 c. Съемка со штатива

Рассмотрим правильный выбор диафрагменного числа. Часто можно услышать расхожее убеждение, что чем шире откроешь диафрагму, тем лучше: мол, больше света попадает на матрицу. Это верно, но для съемки ночных пейзажей, да еще и со штативом мы можем использовать практически любые значения. Дело в том, что широко открытая диафрагма дает очень мягкое и пластичное изображение, что не всегда годится для пейзажной съемки. Чем сильнее мы зажимаем диафрагму, тем резче и звонче становится наше изображение. Значения диафрагмы от f/5 до f/16 увеличивают глубину резкости и помогают превратить уличные фонари и другие источники света в эффектные звезды. Важный лайфхак: мы рекомендуем по возможности скручивать с объектива защитный фильтр, если таковой имеется, поскольку передней линзе лучше быть максимально чистой во избежание появления бликов и искажений.



Canon EOS R6 c объективом RF 70-200mm F2.8L IS USM, ISO 500 F32, 10 c. Съемка со штатива

С выдержкой все еще проще. Главные постулаты таковы: чем дольше свет попадает на матрицу, тем светлее картинка и тем больше световых следов остается на изображении. Это касается прежде всего движущихся источников света, таких как фары автомобилей, например. Ориентироваться по выдержке достаточно просто: если картинка слишком светлая, сделайте выдержку меньше, если слишком темная, просто добавьте несколько дополнительных секунд на экспонирование. Важный нюанс: часто экспозамер камеры старается сделать изображение чуть ярче, чем есть на самом деле, и если вы добиваетесь реалистичной картины, то стоит уменьшить экспозицию на несколько стопов.





Сьемка ночного пейзажа без штатива

Еще недавно это было практически невозможно, но современные камеры находятся на том этапе развития, что даже самой темной ночью на улице, где горит всего одна лампочка, можно с рук сделать отличный четкий кадр. В нашем случае с EOS R6 использование штатива вовсе необязательно благодаря системе внутрикамерной стабилизации изображения по пяти осям, которая, работая совместно с оптической стабилизацией RF-объективов, позволяет добиваться резких снимков при съемке с рук на длинной выдержке.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm f/2.8L IS USM, ISO 1600 F5.6, 0.5 c. Съемка с рук, без штатива

Такая система способна обеспечить коррекцию выдержки до восьми ступеней в зависимости от объектива. Здесь, конечно, не стоит все перекладывать на камеру и стабилизатор: твердость рук фотографа никто не отменял.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm f/2.8L IS USM, ISO 200 F2.8, 0.5 c. Съемка с рук, без штатива

Снова включаем всю отключенную ранее стабилизацию на камере и объективе. Затвор можно заранее переключить на электронный, если камера это поддерживает. Задержка спуска нам здесь не понадобится — ее тоже можно отключить. Если вы собираетесь снимать на не очень длинной выдержке (до 1 секунды), имеет смысл перевести камеру в режим серийной съемки. Это позволит, делая серию одного сюжета, впоследствии выбрать наиболее резкий и стабильный кадр.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm f/2.8L IS USM, ISO 250 F8, 1.6 c. Съемка с рук, без штатива

Если нужно сделать кадр с рук на выдержке более 2 секунд, получив размытие движущихся источников света, ISO стоит поставить побольше. Не нужно бояться, матрицы современных фотоаппаратов легко переваривают большое значение чувствительности. Canon EOS R6 способна снимать в диапазоне от ISO 100 до 102 400, расширяясь до ISO 204 800. Поэтому сейчас в фотографировании на ISO 12 800 нет абсолютно ничего страшного, это нормальное рабочее значение без критичных потерь качества и детализации, к тому же встроенное подавление шумов позволяет нивелировать многие огрехи.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm f/2.8L IS USM, ISO 200 F5, 0.6 c. Съемка с рук, без штатива

Выбор числа диафрагмы при съемке с рук будет несколько меньше, чем при съемке со штатива. Но на исходном качестве фотографии это не должно отобразиться. Здесь можно смело использовать максимально открытую диафрагму, постепенно зажимая ее до f/7.1 и ниже и периодически оценивая результат. При просмотре получившихся фотографий на экране камеры не забывайте увеличивать изображение до полного размера, чтобы увидеть смазы и «шевеленку», впоследствии откорректировав настройки. Даже большой экран на фотоаппарате не способен отразить полную детализацию участков, чтобы можно было убедиться в том, что кадр хороший.



Canon EOS R6 c объективом RF 15-35mm f/2.8L IS USM, ISO 4000 F2.8, 1/80 c. Съемка с рук, без штатива

И немного о портретах

Съемка портретов в условиях недостаточного освещения — реальность белорусской зимы с октября по апрель. Тут достаточно иметь в виду несколько очень простых правил. Съемка портрета — это всегда общение с человеком. И в первую очередь нужно выйти на доверие. С доверием вся сьемка становится легче и для вас, и для модели. Чтобы вызвать доверие, нужно общаться и делиться наблюдениями, шутить и задавать вопросы. В общем, быть человеком в социально расслабленной ситуации. Ничего лучше светосильных объективов для съемки портретов пока не придумали. Все фотографии ниже сняты на объектив Canon RF 85mm F1.2L USM.





Светосильные объективы отлично размывают фон, что позволяет зрителю сразу обращать внимание на человека в кадре. При съемке с искусственным освещением в помещении вам не понадобится больше ничего: большая апертура очень легко собирает свет для нужной экспозиции.





Важное правило при съемке людей: глаза модели должны быть резкими. Только тогда вся фотография будет восприниматься целостно, хотя, если присмотреться, малая глубина резкости объектива не может захватить в фокус все лицо человека с короткой дистанции. Резким может быть или кончик носа, или глаза. Canon EOS R6 умеет фокусироваться по глазам автоматически: камера распознает лица и затем фокусируется на зрачок.





Стоит отойти чуть подальше, и прекрасная модель Настя уже почти вся попадает в зону резкости объектива. Попробуем выйти на улицу:





И тут становится ясно: даже лучший портретный объектив не спасет нас, если мы будем играть против законов физики. В данном случае источник освещения, который мы нашли, находится за моделью. Если использовать сердце на стене как статичный фонарь, картинка меняется:





Так лучше, но фон какой-то монотонный и откровенно скучный. Что мы можем с этим сделать?





Мы добавили вспышку, которая подсветила естественные цвета кожи и одежды модели. Уличное освещение на этом фоне выглядит теплее — именно таким оно и было. Что можно добавить?





Со вспышкой нам не нужно привязываться к статичным источникам освещения, поэтому мы можем сменить и фон за моделью. Светосильные объективы превращают точечные источники света и фон в так называемое боке.













Что и как бы вы ни снимали, Canon EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

Больше возможностей для четкой съемки с рук. Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции.

Прекрасная стабилизация с эффективностью до 8 ступеней экспозиции. Превосходное качество видео. Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с.

Запись 4K c частотой 60 кадров/с и Full HD с частотой 120 кадров/с. Бесшумная съемка динамичных сцен. Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с).

Высокая скорость серийной съемки (до 20 кадров/с). Обновленная система автофокуса. Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных.

Dual Pixel CMOS AF II обеспечивает высокую точность и скорость фокусировки, а следящий режим умеет распознавать как людей, так и животных. Идеальная гибридная камера. Сочетание скорости, качества изображения и гибкости камеры EOS R6 делает ее идеальным инструментом для создания контента, будь то фотографии или видео, люди или места, динамичные сцены или путешествия, натюрморты или дикая природа.

Партнерский спецпроект . Реализован при поддержке ООО «Вундербай», УНП 192153894.