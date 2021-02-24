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Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП
Источник материала: ОНТ
В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) известный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную автомобильную аварию. Об этом
ДТП произошло 23 февраля. Машина Вудса разбилась и перевернулась. Американца извлекли из салона и госпитализировали. Спортсмену сделали операцию. Сообщается о множественных повреждениях, но жизни гольфиста ничто не угрожает.
Представители полиции Калифорнии не обнаружили каких-либо свидетельств того, что Вудс в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Об этом шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва
Уточняется, что авто Вудса перед ДТП двигалось с превышением скорости. В указанном месте есть склон, на котором аварии происходят довольно часто.
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) известный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную автомобильную аварию. Об этом информирует CNBC. ДТП произошло 23 февраля. Машина...
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