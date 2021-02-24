Гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП

Источник материала: ОНТ

В Лос-Анджелесе (Калифорния, США) известный гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную автомобильную аварию. Об этом информирует CNBC.

ДТП произошло 23 февраля. Машина Вудса разбилась и перевернулась. Американца извлекли из салона и госпитализировали. Спортсмену сделали операцию. Сообщается о множественных повреждениях, но жизни гольфиста ничто не угрожает.

Представители полиции Калифорнии не обнаружили каких-либо свидетельств того, что Вудс в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Об этом шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва заявил на пресс-конференции, посвященной инциденту с легендарным спортсменом.

Уточняется, что авто Вудса перед ДТП двигалось с превышением скорости. В указанном месте есть склон, на котором аварии происходят довольно часто.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

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