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Китай – второй после России партнер Беларуси по итогам 2020-го

24.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай – второй после России партнер Беларуси по итогам 2020-го

Китай стал вторым после России торговым партнёром Беларуси по итогам 2020-го. 

Несмотря на пандемию, товарооборот превысил 4,5 миллиарда долларов. Экспорт в Поднебесную увеличился практически на 10%. Драйвером стала продукция аграрного сектора и деревообработки. Прирост – в два раза. Сейчас в Китае аккредитовано 105 белорусских производителей сельхозпродукции.

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Китай стал вторым после России торговым партнёром Беларуси по итогам 2020-го.  Несмотря на пандемию, товарооборот превысил 4,5 миллиарда долларов. Экспорт в...
 
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