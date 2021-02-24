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Китай – второй после России партнер Беларуси по итогам 2020-го
Источник материала: ОНТ
Китай стал вторым после России торговым партнёром Беларуси по итогам 2020-го.
Несмотря на пандемию, товарооборот превысил 4,5 миллиарда долларов. Экспорт в Поднебесную увеличился практически на 10%. Драйвером стала продукция аграрного сектора и деревообработки. Прирост – в два раза. Сейчас в Китае аккредитовано 105 белорусских производителей сельхозпродукции.
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Китай стал вторым после России торговым партнёром Беларуси по итогам 2020-го. Несмотря на пандемию, товарооборот превысил 4,5 миллиарда долларов. Экспорт в...
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