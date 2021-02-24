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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Филиппинах

24.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Филиппинах

У побережья острова Минданао (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Очаг подземной активности залегал на глубине 72 км, эпицентр толчков находился в 318 км к юго-востоку от провинции Сарангани.

По прогнозам специалистов, повторные толчки возникнуть не должны, угрозы цунами нет.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: TASS/EPA/Cerilo Ebrano

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У побережья острова Минданао (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии...
 
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