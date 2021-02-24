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Гродно получит статус молодежной столицы Беларуси

24.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Гродно – молодёжная столица Беларуси. Областной центр готовится официально принять титул.

Торжества с участием высоких гостей будут проходить три дня. Сегодня на диалоговой площадке обсудят программу патриотического воспитания, волонтёрское движение и занятость молодёжи, а также зададут тон всему 2021-му, который проходит под знаком народного единства. Завтра Гродно статус молодёжной столицы получит официально. Эстафету ему передаст Пинск.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Гродно – молодёжная столица Беларуси. Областной центр готовится официально принять титул. Торжества с участием высоких гостей будут проходить три дня. Сегодня на...
 
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