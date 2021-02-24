Источник материала: ОНТ

Гродно получит статус молодежной столицы Беларуси" class="one-news__figure-img">

Гродно – молодёжная столица Беларуси. Областной центр готовится официально принять титул.

Торжества с участием высоких гостей будут проходить три дня. Сегодня на диалоговой площадке обсудят программу патриотического воспитания, волонтёрское движение и занятость молодёжи, а также зададут тон всему 2021-му, который проходит под знаком народного единства. Завтра Гродно статус молодёжной столицы получит официально. Эстафету ему передаст Пинск.

Фото: БЕЛТА

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