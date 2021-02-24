|
Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» Овечкина
Источник материала: ОНТ
Нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин помог своей команде победить «Вашингтон Кэпиталз», открыв счет в этой встрече. Россиянин забросил шайбу на 7-й минуте матча.
Также в коллективе победителей голами отличились Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.
За «Кэпиталз» забили Конор Шири и Рихард Паник. Голевая передача была записана в актив россиянина Евгения Кузнецова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду почти 18 минут, но результативными действиями не отметился.
В нынешнем сезоне NHL Евгений Малкин забросил уже четвертую шайбу. У Овечкина пока шесть голов.
Фото: REUTERS/Geoff Burke
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин помог своей команде победить «Вашингтон Кэпиталз», открыв счет в этой встрече. Россиянин забросил шайбу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)