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Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» Овечкина

24.02.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон» Овечкина

Нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин помог своей команде победить «Вашингтон Кэпиталз», открыв счет в этой встрече. Россиянин забросил шайбу на 7-й минуте матча.

Также в коллективе победителей голами отличились Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.

За «Кэпиталз» забили Конор Шири и Рихард Паник. Голевая передача была записана в актив россиянина Евгения Кузнецова. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду почти 18 минут, но результативными действиями не отметился.

В нынешнем сезоне NHL Евгений Малкин забросил уже четвертую шайбу. У Овечкина пока шесть голов.

Фото: REUTERS/Geoff Burke

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Нападающий клуба NHL «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин помог своей команде победить «Вашингтон Кэпиталз», открыв счет в этой встрече. Россиянин забросил шайбу...
 
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