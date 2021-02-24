В Великобритании зафиксирован пятилетний рекорд по безработице

Источник материала: ОНТ

Рекордный уровень безработицы зафиксировали в Великобритании. Такого на острове не было последние пять лет.

Сейчас работу в стране имеют на 726 тысяч человек меньше, чем до пандемии. Из них более половины – моложе 25 лет. При этом полной картины по безработице в Соединенном Королевстве пока нет. Поскольку множество людей все ещё находится в принудительных отпусках с сохранением части зарплаты. По прогнозу Банка Англии, безработица продолжит расти и в конце года выйдет на максимальный показатель – почти 8%.

Фото: Picture-alliance/dpa/M. Kappeler

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