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Нацбанк РБ утвердил порядок регистрации резидентами валютных договоров

24.02.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси утвердил порядок регистрации резидентами (физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) валютных договоров на веб-портале, следует из постановления регулятора №37 от 12 февраля 2021 года.

Документ вступает в силу с 9 июля 2021 года.

«С указанной даты физическим лицам - резидентам не нужно будет получать в Национальном банке разрешения на проведение валютных операций, связанных с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставный фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом, и т. д.)», - говорится в комментарии НБ РБ.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резидентам при проведении валютных операций, связанных с движением капитала, не нужно будет регистрировать в банках внешнеэкономические договоры, а также представлять в банки уведомления об их проведении. Отменяется также разрешительный порядок открытия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – резидентами счетов в банках за пределами Республики Беларусь», - также сказано в комментарии.

Документом предусмотрено, что с 9 июля 2021 г. валютные договоры, заключенные c нерезидентами, резидентам Республики Беларусь необходимо будет регистрировать на веб-портале, размещенном на официальном сайте Национального банка (далее – веб-портал).

«Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физических лиц и 4000 базовых величин для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также в постановлении № 37 определен перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации. Регистрацию валютного договора необходимо будет проводить до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее 7 рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента, в том числе открытый в иностранном банке», - подчеркивается в комментарии.

Регистрации будут также подлежать валютные договоры, заключенные резидентами до 9 июля 2021 г., в том случае если обязательства по ним не исполнены до указанной даты.

 
 
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Нацбанк Беларуси утвердил порядок регистрации резидентами (физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) валютных договоров на...
 
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