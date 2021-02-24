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Посольство РФ в Беларуси возглавит эксперт по "финансированию майданов"

24.02.2021 09:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет 69-летний Евгений Лукьянов, который 4 года работал послом РФ в Латвии.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные «информированные источники».

До Латвии Лукьянов служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами. «У Евгения Лукьянова серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе… Банковский и экономический бэкграунд нового посла будет не лишним, учитывая, какое место в отношениях России и Беларуси занимают финансовые вопросы и тема кредитов», - пишет издание.

Один из его коллег по Совбезу охарактеризовал Евгения Лукьянова как «серьезного чиновника, который не боится принимать решения и брать на себя ответственность». Господин Лукьянов публично комментировал конфликтные сюжеты вроде ситуации на Украине. Он уверен, что Майдан 2013–2014 годов — дело рук Запада, пытавшегося осложнить жизнь России.

«$5 млрд были истрачены США на подготовку Майдана. Интересно, советники Обамы докладывали ему, что в результате всех этих действий Крым вернется в РФ или что рейтинг Путина после этого зашкалит за 80%? Хотели нам отомстить за сирийское химическое оружие, за иранскую ядерную программу, за господина Сноудена, может, еще за что-то, короче, хотели "подложить такого ежа под наше тело". Подложили, но сами укололись», - заявил Евгений Лукьянов «РИА Новости» в 2014 году.

В украинских событиях того времени он винил и Польшу: «Лагеря по подготовке боевиков на территории этой страны функционировали много лет. Возможно, и сейчас существуют. Но с середины 2000-х годов эта подготовка велась, это точно».

Бессменными союзниками России Евгений Лукьянов называл армию и флот. «Это жесткая имперская оценка Александра III, но другой нет», - отмечал Евгений Лукьянов. А комментируя в 2019 году антироссийские санкции Запада, он отмечал, что Россия с давлением справляется. В своих интервью и во время пресс-конференций в Риге посол Лукьянов достаточно свободно комментировал российскую внешнюю и внутреннюю политику и демонстрировал весьма глубокое знание экономики Латвии и ее экономических связей с Россией.

«Евгений Лукьянов, как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец», - пишет КоммерсантЪ.

Нынешний посол Мезенцев станет госсекретарем Союзного государства России и Беларуси, подтверждает издание ранее распространенную РБК информацию.

 
Теги: Минск
 
 
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Новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет 69-летний Евгений Лукьянов, который 4 года работал послом РФ в Латвии.
 
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