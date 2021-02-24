«Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет»: Абрамович получит новую 145-метровую яхту

пишет forbes.ru Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович F 10 в 2021 году получит новую яхту, речь идет о 145-метровой Solaris. Об этом Forbes сообщили три источника на яхтенном рынке. Представители бизнесмена на момент публикации не предоставили комментарий,forbes.ru









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Судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft. Именно там для Абрамовича была построена в 2010 году 115-метровая экспедиционная яхта Luna, впоследствии проданная Фархаду Ахмедову F 68. Также Абрамовичу принадлежит 162,5-метровая Eclipse.





Solaris — это экспедиционная моторная яхта с выпуклым стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. Она будет оснащена восемью палубами, лифтом, тренажерным залом, вертолетной площадкой, джакузи, бассейном, ангаром для вертолетов, гаражом для тендеров (сопроводительных суден). На яхте 48 кают, которые могут вместить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек. Отделка лодки пока не завершена. По словам собеседников Forbes, судно будет спущено на воду на следующей неделе.

Solaris относится к так называемому классу суден поддержки, основной функцией которых является обеспечение транспортировки тендеров, небольших судов или субмарин, оборудования для дайвинга, прием на борт вертолетов и пр. Традиционно они строятся в дополнение к основному судну, однако в последние годы спрос на них растет, некоторые и теперь плавают только на них, а не на основных лодках, в основном из-за количество «игрушек», говорит основатель Yacht Harbour Дмитрий Семенихин.





Для яхты заказаны два вертолета Airbus ACH145 зарегистрированные под именами M-Solo & M-Sola, говорит один из собеседников Forbes.





«Solaris, конечно, будет самым крупным и эксклюзивным «эксплорером» на воде. Других таких суден поддержки нет, и вряд ли в ближайшее время появятся. Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет», — подчеркивает он. По оценке Семенихина, она могла обойтись миллиардеру в $250-300 млн.





По мнению основателя компании Smart Yachts Юлии Скопцовой, стоимость может доходить до €450 млн. По ее словам, строительство Solaris заняло шесть лет (заказ был размещен в 2015 году), что несколько превышает изначальные сроки контракта. С момента спуска понадобится около шести месяцев, чтобы доставить яхту владельцу, добавляет она. В процессе строительства изменились не только сроки, но и размер яхты, указывает Скопцова: изначально планировалось, что он составит 138,96 метров.







