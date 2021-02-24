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С 1 марта правительство Беларуси «замораживает» цены на социально значимые товары. Что в списке?

24.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вышло в свет постановление Совмина № 100. Документ называется «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».


 
Там написано, что  «с 1 марта 2021 г. изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2 процента в месяц к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, или к цене на товар той же разновидности и расфасовки, если в последний день предыдущего месяца какой-либо социально значимый товар первой необходимости не реализовывался. Повышение цен выше предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь».
 
Цены на какие товары будут «заморожены»?
 
В списке 62 позиции. В том числе хлеб, мясо, колбасы, молоко, сметана, творог, сыр, картофель, кофе, чай, соль, мыло.
 
Кроме того, опубликован список 50 лекарств — от анальгина до парацетамола. Их цены регулируются этим же постановлением.
 
 
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Вышло в свет постановление Совмина № 100. Документ называется «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».
 
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