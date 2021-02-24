Водителя с 3,49 промилле задержали в столице. Пьяным за рулем он попался в четвертый раз

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», ссылаясь на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», ссылаясь на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Водитель Nissan двигался по ул. Острошицкой со стороны ул. Стариновской в направлении ул. Городецкой и въехал в металлическое ограждение. Никто не пострадал.





Судя по кадрам с места происшествия, водитель с трудом стоял на ногах, когда покинул салон автомобиля, что, опять же, произошло только с посторонней помощью. При освидетельствовании концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом автолюбителем воздухе составила 3,49 промилле.





В отношении мужчины составили три протокола об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16, ч. 1 ст. 18.19 и ч. 5 ст. 18.22 КоАП Республики Беларусь.







