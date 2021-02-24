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«Укртранснафта» берет на хранение "трубу" Воробья

24.02.2021 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Нафтогаз Украины» разрешил своей дочерней компании «Укртранснафта» принять на временное ответственное хранение арестованное имущество продуктопровода «ПрикарпатЗападтранс». Об этом сообщает издание enkorr.




В частности, на временное ответственное хранение (без права пользования) предлагается взять объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линейной части продуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», контролируемого белорусским бизнесменом Николаем Воробьем.

«Укртранснафта» считает, что может принять объект только при наличии гарантий компенсации всех затрат государством. Пока этот вопрос решается, «Укртранснафта» заручилась согласием «Нафтогаза» на выделение внеплановых 200 млн гривен на содержание продуктопровода.

Ранее сообщалось, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс».

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода длиной около 1,1 тыс. км, который транспортирует дизельное топливо из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу. Проектная мощность магистрали — 3,5 млн тонн нефтепродуктов в год.

В апреле 2019 года 51% в уставном капитале ООО «ПрикарпатЗападтранс» купил нефтебитумный завод белорусского предпринимателя Николая Воробья.
 
 
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«Нафтогаз Украины» разрешил своей дочерней компании «Укртранснафта» принять на временное ответственное хранение арестованное имущество продуктопровода...
 
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