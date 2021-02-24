Колесникова любила баскетбол, но помешала флейта, Бабарико прыгал в высоту: как связаны со спортом лидеры большинства, попавшие за решетку

писала о десятке узников совести, которые тем или иным образом связаны со спортом. Число политических заключенных в Беларуси продолжает расти. Сейчас их уже 251. Tribuna.com недавноо десятке узников совести, которые тем или иным образом связаны со спортом.





Сейчас мы расскажем о спортивных пристрастиях «топовых» белорусских политзеков: Бабарико, Северинца, Колесниковой и других лидеров оппозиции.





Мария Колесникова: занимается даже за решеткой, флейта помешала баскетболу

Кто: член президиума Координационного совета, муза Перемен





За решеткой с 7 сентября 2020 года.





Колесникова – флейтистка. Поэтому в детстве не на спортивные секции ходила, а занималась музыкой. Тем не менее, к спорту тянулась. Например, когда училась в музыкальном колледже, постоянно играла с мальчиками в баскетбол. Мария вспоминала, что в зале проводила много времени. Но у увлечения была и обратная сторона – мячом девушке часто выбивали пальцы, что мешало занятиям музыке. И-за этого играть в баскетбол Колесникова прекратила.





Живя в Германии, брала уроки по горному спуску, но после того, как несколько раз не очень удачно упала, с лыжами также завязала. Зато активно занималась фитнесом, в том числе боди пампом – групповыми силовыми занятиями с небольшим весом, но с большим количеством повторений.





Увлекается серфингом, который рассматривает как средство для снятия стресса после трудных периодов в жизни и работе. Осенью 2019-го попробовала брать уроки кикбоксинга. Девушке понравилось и она хочет заниматься дальше, но обстоятельства не позволяют.





Скоро полгода, как Колесникова находится за решеткой, но даже в таких условиях она старается держать себя в форме. В одном из писем «на волю» Мария рассказала, что каждый день делает 350 приседаний (в два захода) и 100 отжиманий (в три захода). Кроме того обязательно растягивает мышцы ног (намерена в итоге сесть на шпагат) и спины.





Павел Северинец: занимался футболом, но стал болельщиком

Кто: один из лидеров традиционной оппозиции





За решеткой с 7 июня 2020 года.













Спорта в жизни Северинца мало. В свое время он занимался футболом в родной Орше, но добиться чего-то серьезного не смог. В политике получилось лучше, а спорт остался в жизни Павла только в виде боления. Так, в 2012-м Северинец, приговоренный тогда к принудительным работам в деревне в Пружанском районе, радовался победе Виктории Азаренко на Australian Open. Говорил, что победа теннисистки объединила и заключенных, и охранников поселения. Также как-то признавался, что с удовольствием сыграл бы в теннис с Марией Шараповой.

Николай Статкевич: не первый раз оказался в тюрьме, всегда активно там занимался

Кто: самый бесстрашный противник режима





За решеткой с 31 мая 2020 года.





Определенным видом спорта отставной военный никогда не занимался, но всегда старался поддерживать себя в форме. Например, будучи курсантом в военном училище, подтягивался 17 раз, но больше любил бег. Особенно удавались политику длинные дистанции. Не оставил Статкевич это увлечение и после поступления в военную аспирантуру. Днем он учился и писал диссертацию, а вечером выходил на стадион в военном городке и наяривал километры, занимался на брусьях и турнике.













Из-за своей политической деятельности Николай уже не раз оказывается за решеткой, но и там держал себя в форме. Например, в 2005-м, отбывая срок на принудительных работах в деревне, оборудовал в общежитии тренажерную комнату с душем, а когда узнал, что в местном клубе есть тренажерка, стал выбираться туда.





В 2010-м после президентских выборов Статкевич был осужден на шесть лет колонии усиленного режима за «организацию массовых беспорядков». Часть срока он провел в тюрьме, где тренировался трижды в день. Выполнял по 84 отжимания от скамейки на трицепс и приседания, 80 обычных отжиманий от пола и 70 подтягиваний, а также 200 раз (в один подход) качал пресс.





Виктор Бабарико: выполнял норматив КМС по прыжкам, плавал, держась за плавник акулы

Кто: самый популярный политик в Беларуси





За решеткой с 18 июня 2020 года.





Бабарико рос спортивным мальчиком: участвовал в потасовках с друзьями, устраивал битвы на деревянных мечах, подтягивался на турнике, который отец приладил между деревьев (висит до сих пор) и переплывал Свислочь в месте, где она впадает в Чижовское водохранилище. Местные жители называли этот кусочек воды плотиной. Иногда паренек хитрил и нащупывал в центре плотины трубопровод, на который можно было стать и передохнуть.





Плавание банкир любил, но в секции занимался прыжками в высоту. Для этого ходил на стадион «Трактор». В одном интервью Бабарико вспоминал, что тренироваться приходилось очень много, и что больше всего он ненавидел бег по трибунам стадиона с утяжелителями – другими мальчишками и девчонками, которые запрыгивали на плечи «бегуна». Серьезного прыгуна из Бабарико не получилось, но норматив на кандидата в мастера спорта он выполнял.













Еще одно увлечение Бабарико – дайвинг. Погружаться на дно с аквалангом будущий политзаключенный хотел еще во времена СССР, но тогда дайвер считался кем-то вроде боевого пловца. Чтобы позволить себе это удовольствие, надо было учиться и получать справку у строгой медкомиссию. Бабарико не прошел комиссию из-за плохого зрения. Он даже пытался вместо себя отправить похожего человека, но обман раскрылся. Что интересно, зрение у банкира упало из-за постоянного чтения книг про подводное плавание.





На стыке веков, когда для жителей экс-СССР дайвинг стал более доступным развлечением, Бабарико без особых проблем осуществил свою мечту. Погружался под воду по всех частях мира кроме Арктики и Антарктики. Одним из своих главных воспоминаний считает то, как плыл, держась за плавник акулы.





Эдуард Бабарико: занимался конным спортом

Кто: сын Виктора Бабарико, глава его предвыборного штаба





За решеткой с 18 июня 2020 года.













Как и отец, увлекается дайвингом, но не так активно. Если Виктор Бабарико ныряет с аквалангом достаточно часто, то Эдуард подключается к отцу от случая к случаю. В свое время занимался конным спортом, а сейчас любит гонять на мотоцикле. В 2019-м, например, на мотоцикле объехал Браславские озера, где сплавлялся на байдарках и ходил в пешие походы.

Максим Знак: был очень тяжелым человеком, а стал триатлонистом

Кто: юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета, поэт





За решеткой с 18 сентября 2020 года.





Поначалу со спортом у Знака не складывалось. Да, минчанин ходил в различные секции, но долго нигде не задерживался. В основном начинал заниматься в сентябре, а заканчивал в мае. В первом классе, к примеру, пробовал себя в дзюдо (и как-то вместо тренировки таскал кирпичи для бани тренеру). В дальнейшем были плавание, таэквондо и карате. В классе восьмом будущий юрист понял, что ничего путного в спорте из него не получится и решил, что хватит мучить организм.





В университете Знак был далек от физкультуры и когда только начал работать юристом, весил 107 килограммов. Поначалу справляться с лишним весом Максим пытался диетами, но их эффект был краткосрочным. При этом похудеть удавалось до 80 килограммов.













Все изменилось в 2015-м. Летом того года адвокат узнал о сентябрьском Минском полумарафоне и решил его пробежать. Причем выбрал полную дистанцию – 21 километр. А пробежав, решил через несколько недель вознамерился «взять» полноценный марафон в Киеве. И сделал это! После этого Знаку захотелось добиться чего-то большего, и он стал поглядывать в сторону триатлона: 4 км плыть, 180 км гнать на велосипеде, 42 километра бежать.





Дебют в триатлоне состоялся в Санкт-Петербурге в августе 2016-го. Дистанцию Знак преодолел за 12 часов и 5 минут (лучший личный результат минчанина). Готовился к соревнованиям Максим основательно – за год до старта проводил по шесть тренировок в неделю. В один день встает в 5 утра и проезжает 120 километров на велосипеде, в другой – плавает на Цнянском водохранилище. А после работы в офисе отправляется на вторую тренировку.





Фото: Мария Шальнева, gazetaby.com, novychas.by







