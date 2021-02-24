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СМИ: Мезенцева в Минске заменит Лукьянов
Источник материала: Навiны
Власти России определились с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси.
Как сообщили источники
Последние четыре года Лукьянов служил послом РФ в Латвии. Как отмечает издание, у 69-летнего дипломата «серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе». Поэтому эти навыки пригодятся ему на «непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении».
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Власти России определились с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси.
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