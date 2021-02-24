СМИ: Мезенцева в Минске заменит Лукьянов

Власти России определились с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси.





Как сообщили источники «Коммерсанта» , дипломатическую миссию в Беларуси возглавит Евгений Лукьянов, который сменит на этой должности Дмитрия Мезенцеву (нынешний посол, скорее всего, станет госсекретарем Союзного государства).

Последние четыре года Лукьянов служил послом РФ в Латвии. Как отмечает издание, у 69-летнего дипломата «серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе». Поэтому эти навыки пригодятся ему на «непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении».