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СМИ: Мезенцева в Минске заменит Лукьянов

24.02.2021 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власти России определились с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси.

СМИ: Мезенцева в Минске заменит Лукьянов

Как сообщили источники «Коммерсанта», дипломатическую миссию в Беларуси возглавит Евгений Лукьянов, который сменит на этой должности Дмитрия Мезенцеву (нынешний посол, скорее всего, станет госсекретарем Союзного государства).

Последние четыре года Лукьянов служил послом РФ в Латвии. Как отмечает издание, у 69-летнего дипломата «серьезный экономический и банковский бэкграунд, а также опыт работы в российском Совбезе». Поэтому эти навыки пригодятся ему на «непростом и финансово затратном для Москвы белорусском направлении».

 
 
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Власти России определились с кандидатурой нового посла РФ в Беларуси.
 
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