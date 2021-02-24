Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Возможные поправки в Конституцию 1994 года

В предыдущей статье речь шла о трех возможных сценариях конституционного развития Беларуси.

Напомню, что я выступаю за восстановление Конституции 1994 года как законной основы белорусского государства и общества.

В этой связи хотел бы высказать свои соображения относительно поправок в Конституцию 1994 года после возведения ее на пьедестал правовой системы страны.

Изложение поправок дается в соответствии с разделами Конституции 1994 г.

Преамбула

Я воспринимаю Конституцию 1994 года как правовой памятник Беларуси, возродившейся на обломках советской империи. Как и любой правовой акт, она не лишена недостатков, не блещет изысканными формулировками, отстает от требований времени. Но сохраняет главное — легитимность и законность.

Поэтому Конституцию 1994 года надо уважать как наследие нашего прошлого и как средство решения нынешних проблем. С ее помощью можно в одночасье восстановить законность, демократию и справедливость.

В этой связи я не вижу необходимости изменять и дополнять преамбулу Конституции.

Раздел I. Основы конституционного строя

В новых условиях представляется важным усилить роль политических партий и иных общественных объединений в жизни государства и общества. Для этого предлагается дополнить статью 5 Конституции нормой о праве политических партий и иных объединений на получение финансовой помощи со стороны государства, а также на равное пользование средствами массовой информации.

Еще одна поправка касается введения обязательной проверки международных договоров на предмет соответствия Конституции (ч. 2 ст.8 Конституции).

С учетом перехода к новому административно-территориальному устройству Беларуси целесообразно закрепить его конституционную основу: деление территории на округа, районы и города (ст. 9).

В новой Беларуси важно восстановить статус белорусского языка как единственного государственного языка. Для этого в статье 17 Конституции предлагается добавить слова: «как языка титульной нации».

В Конституции не были конкретизированы символы белорусского государства, что привело к их замене по итогам референдума 1995 г. В этой связи предлагается их закрепить в ст. 19 Конституции.

Раздел II. Личность. Общество. Государство

Предлагается назвать данный раздел более определенно, а именно: «Основные права, свободы и обязанности граждан».

В статье 21 целесообразно записать, что смертная казнь в Беларуси отменяется как способ наказания, несовместимый с правом человека на жизнь.

С целью усиления гарантий права граждан на свободу, неприкосновенность и достоинство в статье 25 предлагается записать, что лицо может быть заключено под стражу по уголовному делу только с санкции суда, что будет соответствовать статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах.

По тексту раздела вносятся также поправки в ст.ст. 33, 35, 36, 41, 47, 49, 57, 61, 61-1. В частности, в статье 33 Конституции предлагается записать, что государственные органы, предприятия, учреждения и организации не вправе создавать средства массовой информации, а равно их финансировать. Значит, уйдут в прошлое так называемые государственные газеты, телевидение и радио.

Статью 35 предлагается дополнить нормой, что не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов. То есть, провозглашается свобода мирных манифестаций.

В скором времени можно будет попрощаться с ненавистной для многих молодых людей военной службой, если принять поправку в статью 57, согласно которой граждане могут проходить военную службу путем сборов. Но будет и контрактная армия.

Раздел III. Избирательная система. Референдум

В статье 64 предлагается исключить запрет на участие в голосовании для лиц, в отношении которых избрана мера пресечения — заключение под стражу. Указанные лица еще не признаны виновными в совершении преступления и, значит, могут участвовать в выборах, хотя и находятся в местах неволи.

В связи с переходом к смешанной системе выборов предлагается предоставить право выдвижения кандидатов в депутаты лишь политическим партиям и гражданам, исключив из числа субъектов иные общественные объединения и трудовые коллективы (ст. 70). Как показала практика выборов, указанные субъекты использовались органами власти для выдвижения угодных ей кандидатов.

В целях обеспечения законности при назначении референдумов предлагается уточнить список субъектов, которые могут его инициировать. Это могут быть депутаты парламента (не менее 1/3 состава) или группа граждан численностью не менее 250 тысяч.

Раздел IV. Законодательная, исполнительная и судебная власть

С учетом истории белорусской государственности предлагается изменить название парламента — Сойм Республики Беларусь (Сойм).

Выборы Сойма можно проводить по смешанной избирательной системе: одну половину депутатов избирать по прежним одномандатным округам, другую половину — по партийным спискам. Предлагается повысить минимальный возраст депутатов до 25 лет.

В основном варианте проекта поправок в Конституцию предлагается исключить должность президента, возложив его функции на председателя парламента. В таком случае формирование правительства, высших судов, других государственных органов и высших должностных лиц будет исключительной прерогативой парламента.

Судебная власть будет представлена системой общих и специализированных судов. При этом председатели высших судов будут избираться на собраниях судей и утверждаться в должности парламентом. Судьи нижестоящих судов будут избираться местными представительными органами по представлению Республиканского совета судей сроком на четыре года. В случаях, предусмотренных законодательством, может создаваться суд с участием присяжных заседателей.

Раздел V. Местное управление и самоуправление

Предлагается новое название «Местное самоуправление», что будет подчеркивать самостоятельность местной власти и определяющую роль выборных органов.

Можно подумать и о переименовании местных Советов депутатов как рудимента советского прошлого. С учетом белорусской истории их можно назвать «Соймики».

С целью восстановления представительной власти на местах предлагается закрепить право Соймиков формировать исполнительные и распорядительные органы, а равно местные избирательные комиссии.

Раздел VI. Государственный контроль и надзор

В соответствии с Конституцией 1994 г. к указанным органам был отнесен Конституционный суд. С этим можно спорить, настаивая на переносе Конституционного суда в главу «Суд». Однако с целью сохранения структуры Конституции можно не изменять расположение Конституционного суда.

В новых условиях важно расширить полномочия Конституционного суда, а также включить ряд новых лиц, которые могут к нему обращаться, включая граждан (ст. 127).

В главе 7 «Прокуратура Республики Беларусь» предлагается указать, что в составе прокуратуры должен находиться следственный аппарат для обеспечения функции предварительного расследования. Это предполагает упразднение Следственного комитета, образованного с нарушением Конституции и законов Республики Беларусь.

В главе 8 «Контрольная палата Республики Беларусь» предлагается уточнить порядок формирования этого органа, а также его полномочия и порядок деятельности.

Указанный раздел предлагается дополнить главой 8-1 «Наблюдательный совет Республики Беларусь в сфере теле- и радиовещания, интернета и печати» и главой 8-2 «Уполномоченный Республики Беларусь по правам человека».

Раздел VII. Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения

С целью укрепления гарантий стабильности Конституции предлагается разрешить инициирование изменений и дополнений в Конституцию трем субъектам: не менее 150 тыс. граждан, не менее 130 депутатам парламента и Конституционному суду (ст. 147).

Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию через референдум предлагается дополнить указанием на предварительную проверку в Конституционном суде выносимых на референдум поправок (ст. 149).

Возможный вариант: Беларусь с «мягким президентом»

В этом варианте президент может избираться парламентом сроком на четыре года.

В статье 100 сохраняются 10 из 26 полномочий президента Республики Беларусь. Президент получает право издавать указы лишь индивидуально-правового характера. Его финансовое, материально-техническое и иное обеспечение осуществляется на основании закона, принятого парламентом.

В статье 104 устанавливаются основания и порядок смещения президента с должности. Их применение не должно вызывать каких-либо затруднений.

В главе 4-1 закрепляется порядок формирования правительства Республики Беларусь. Так, кандидатура премьер-министра вносится президентом после консультаций с председателями постоянных комиссий и парламентских фракций парламента.

В главе 5 «Суд» указывается, что кандидатуры председателей высших судов вносятся президентом и утверждаются Соймом (ст. 109). Судьи нижестоящих судов избираются местными представительными органами соответствующего уровня по предложению Республиканского совета судей.

Процедура внесения поправок в Конституцию

В соответствии со ст. 148 Конституции изменения и дополнения в Конституцию принимаются в форме закона после двух обсуждений и одобрений Верховным Советом с промежутком не менее трех месяцев.

После прохождения указанной процедуры Верховный Совет должен определить время вступления в силу принятого закона, а также наметить меры по их реализации. По всей видимости, этот срок должен составлять от трех до шести месяцев.

В указанный период следует осуществить как минимум следующие мероприятия:

- подготовить новый состав правительства, министерств, ведомств, судов, правоохранительных органов, избирательных комиссий;

- организовать выборы президента Республики Беларусь, если новый состав Верховного Совета выскажется за вариант «Беларусь с мягким президентом»;

- учредить должность уполномоченного Республики Беларусь по правам человека, его заместителей и офиса уполномоченного;

- провести экономические преобразования, денежно-кредитную реформу, иные мероприятия по разгосударствлению и приватизации ряда сфер народного хозяйства;

- провести реформу административно-территориального устройства Республики Беларусь и выборы в местные представительные органы;

- провести судебно-правовую реформу с целью создания новой системы судов и правоохранительных органов, включая обновление кадрового состава;

- принять Государственную программу возрождения белорусского языка и культуры;

- вступить в состав Совета Европы и начать этап европейской интеграции.

Решение этих вопросов не стоит откладывать «в долгий ящик», поскольку период реформ может быстро закончиться.

***

На мой взгляд, предлагаемый вариант конституционной реформы самый простой и быстрый. И главное — он гарантирует возрождение белорусской государственности на основе легитимной Конституции с проведением кардинальных преобразований во всех сферах государственной и общественной жизни. В результате Республика Беларусь станет демократическим государством с возрожденной нацией и пробужденным обществом.