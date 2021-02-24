ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительство замораживает цены на 62 «социально значимых товара»

24.02.2021 09:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Правительство замораживает цены на 62 «социально значимых товара»
Иллюстративное фото
Они смогут подорожать всего на 0,2% за месяц.


Совет Министров принял постановление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

В документе, который уже вступил в силу, перечислено 62 группы товаров — хлеб, мясо, колбасы, молоко, сметана, творог, сыр, картофель, кофе, чай, соль, мыло… Цены на них должны оставаться неизменными до конца месяца. И в ближайшие месяцы будет разрешено увеличивать их не более чем на 0,2%.

Кроме того, опубликован список 50 лекарств — от анальгина до парацетамола. Их цены регулируются этим же постановлением.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, опубликован список 50 лекарств — от анальгина до парацетамола.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by