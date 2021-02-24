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Правительство замораживает цены на 62 «социально значимых товара»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Совет Министров принял постановление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».
В документе, который уже вступил в силу, перечислено 62 группы товаров — хлеб, мясо, колбасы, молоко, сметана, творог, сыр, картофель, кофе, чай, соль, мыло… Цены на них должны оставаться неизменными до конца месяца. И в ближайшие месяцы будет разрешено увеличивать их не более чем на 0,2%.
Кроме того, опубликован список 50 лекарств — от анальгина до парацетамола. Их цены регулируются этим же постановлением.
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Кроме того, опубликован список 50 лекарств — от анальгина до парацетамола.
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