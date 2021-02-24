В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах

Источник материала: Tut.by

В мессенджере Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в любых чатах. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram, пишет РБК .



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Christian Wiediger / Unsplash

«С сегодняшнего дня автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки», — рассказали в Telegram.

При этом автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера, а более ранняя переписка останется в истории чата. Обратный отсчет начинается сразу после отправки сообщения.

В компании напомнили, что ранее «таймер самоуничтожения», который позволял не удалять сообщения вручную, был доступен только в секретных чатах.

Мессенджер также сообщил о ряде других новых функций. В частности, теперь для быстрого доступа к важным чатам можно добавить виджет Telegram на домашний экран телефона. Помимо этого, пользователи смогут размещать временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а количество участников в группах теперь не ограничено.

Ранее Telegram позволил пользователям переносить свои истории переписок из других сервисов, в частности из мессенджера WhatsApp.