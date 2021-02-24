В «Куфаре» посчитали, какие товары в 2020 году белорусы искали чаще всего. Вот что на первом месте

Источник материала: Tut.by

На площадке объявлений «Куфар» подсчитали, какой товар белорусы в прошлом году искали чаще всего. Этим товаром оказался велосипед. Помимо этого, в лидеры по поисковым запросам попадал платья, куртки, диваны, дома и iPhone, а в регионах есть своя специфика: например, в Минской области чаще, чем в остальных, ищут поросят, в Брестской — картофель, а в Витебской — костюм.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В «Куфаре» рассказывают, что мужчины и женщины пользуются торговой площадкой примерно поровну, при этом мужчины чаще ищут авто, а женщины — лидеры по поиску недвижимости. Примерно трети пользователей (34%) от 25 до 34 лет, и живут они в основном в Минске (44% от общего числа пользователей).

Топ-10 самых популярных поисковых запросов на «Куфаре» в 2020 году выглядит так:

1. Велосипед

2. Куртка

3. Платье

4. Диван

5. Пальто

6. Zara

7. iPhone

8. Кухня

9. Стол

10. Коляска

Велосипеды оказались в лидерах по итогам года во всех регионах. При этом у поисковых запросов есть своя сезонность. Например, велосипеды активнее всего искали с марта по август, в начале года повышенным спросом пользовались диваны и платья, осенью — куртки, платья и iPhone, а в декабре на верхние строчки поисковых запросов поднялись елки и шубы.



Фото: «Куфар»

Отличия в запросах встречаются и по регионам. Например, в Минской области, в отличие от остальных, активно искали дома, квартиры, дачи — они вошли в топ-10 по региону. В Витебской области чаще, чем в остальных искали костюмы, в Брестской — картофель (это единственный продукт питания, попавший в топ в прошлом году), в Минской — поросят и стиральные машины, а в Минске — рюкзаки и вещи бренда Nike.

В целом квартиры и дома вошли в топ-30 поисковых запросов во всех регионах, второй по цифрам поисковый запрос после квартир — это их аренда. При этом краткосрочная аренда в 2020 году интересовала белорусов больше, чем долгосрочная. В компании это связывают с возможным скачком внутреннего туризма из-за COVID-19 и закрытых границ.

Помимо недвижимости белорусы искали на «Куфаре» и машины. Список самых популярных марок выглядит так: Audi, АвтоВАЗ, BMW, Opel, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

В январе 2021 года пятерка самых популярных поисковых запросов по стране выглядела так: iPhone, диван, платье, стол, коляска.