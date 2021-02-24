С какими картами выгодно идти в супермаркеты за продуктами. Собрали варианты

На фоне растущих цен на продукты FINANCE.TUT.BY решил узнать, с какими картами можно сэкономить в продовольственных магазинах и супермаркетах. Мы выбрали «пластик» с кэшбеком и подсчитали, какая выгода получится за месяц и год при расчете на определенную сумму с учетом комиссии за выпуск и обслуживание.
В таблице указаны личные дебетовые карты, по которым начисляется кэшбек за продукты от 1,5% в каких-то крупных магазинах или во всех продовольственных (по определенному (-ым) МСС-коду (-ам)).
Мы отобрали карты, по которым начисляется кэшбек в виде «живых» денег, и также в виде баллов/бонусов (например, «Суперкупилка» Альфа-Банка или «Халва Плюс» МТБанка). Выгоду рассчитывали, исходя из суммы в 400 BYN — примерно столько тратит на продукты среднестатистическая семья — размера кэшбека и стоимости карты.
Оказалось, что в трех белорусских банках можно сэкономить больше 100 BYN в год (при заданных условиях), рассчитываясь за продукты.
В Приорбанке (если вы оформите карту до 28 февраля за 5 BYN) примерная выгода будет 163 BYN в год (168 BYN минус 5 BYN за выпуск). Но кэшбек начисляется только за покупки в магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» от 10 BYN.
В Альфа-Банке по одной из карт кэшбек начисляется бонусами. В год можно получить от 133 бонусов (мы отняли от общей суммы комиссию за обслуживание), которыми потом рассчитываться в сети магазинов «Соседи».
В Идея Банке кэшбек начисляется за покупку продуктов в любых магазинах (главное, чтобы МСС-код был присвоен). За год можно сэкономить до 116 BYN (от суммы выплат мы отняли комиссию за обслуживание 11,88 BYN в год).
Напомним, что с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года, согласно указу президента № 37 от 01.02.2021 «О развитии безналичных расчетов», не облагается налогом кэшбек менее 2% от суммы покупки, в других случаях — подоходный налог 13%. Расчеты в таблице приведены без учета возможного подоходного налога, о том, как он будет удерживаться, лучше уточнять в банке.
Название банка
Размер кэшбека
Стоимость карты выгода в месяц, если тратить 400 BYN в месяц
Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic
При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту: например «Суперкупилку». По ней начисляется 4% кэшбека (в бонусах) при расчете в магазинах «Соседи» от 5 руб. и 1% — в других магазинах. И 15 бонусов в подарок за расчеты.
Или Карту № 1. По ней начисляются 2% кэшбек по любимой категории (например, «Покупки»)
Также начисляется годовой кэшбэк 7% от суммы выплаченного манибека за расчётный период.
Максимальная выплата в месяц 30 руб.
0,99 BYN в месяц.
Выгода — 10 BYN/в месяц или в 120 BYN/в год. + 8,4 BYN бонусного кэшбека в конце года.
Максимальный кэшбек в месяц — 30 BYN.
МТБанк,
Masterсard «Халва Плюс»
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.
Например, в сети магазинов Mart Inn — 3.5%, Доброном/Копеечка — 1,5%, в универсамах «Рублевский» — 1,7%, в ЦУМе — 2%, в магазинах «Провиантъ» — 3%, «Санта» — 1,7%, в рыбном интернет-магазине «Фишфуд» — 1,5% и др.
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19.90 BYN в год.
Мы рассчитали примерную выгоду, если рассчитываться в указанных магазинах — сложили кэшбек и разделили на кол-во магазинов (≈2,1%).
В итоге выгода — 8,4 BYN/в месяц или в 100,8 BYN/в год. + 10 приветственных баллов (BYN) при оформлении карты.
Максимальный кэшбек (баллы) в месяц — 500 BYN.
Приорбанк
По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях.
В магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» кэшбек — 2,5%.
За все покупки от 10 BYN начисляется кэшбек 1%, который суммируется с KEYcard. Поэтому при расчетах в этих магазинах кэшбек будет 3,5%.
Например, можно выпустить карту Visa Classic «Яркая» за 5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 28 февраля.
Выгода — 14 BYN/в месяц (при расчете от 10 BYN) или 168 BYN/в год.
Кроме того, есть отдельный кэшбек в магазинах-партнерах.
Бесплатная карта.
Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год.
Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN.
Статусбанк,
Mastercard World «Статускарта»
В магазинах «Евроопт» и в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» — кэшбек 2%. В остальных магазинах — 0,5%.
Бесплатная карта.
Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год.
Технобанк,
Visa Gold «Green»
Кэшбек 2% за любые покупки в магазинах сети GREEN и 1% в сети партнеров (магазины ТРЦ «GREEN CITY»).
0,95 BYN в месяц со 2-го года обслуживания.
Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год.
Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN.
Название банка
Размер кэшбека
Стоимость карты выгода в месяц, если тратить 400 BYN в месяц
Альфа-Банк,
Пакет решений Smart Classic
При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту: например «Суперкупилку». По ней начисляется 4% кэшбека (в бонусах) при расчете в магазинах «Соседи» от 5 руб. и 1% — в других магазинах. И 15 бонусов в подарок за расчеты.
Или Карту № 1. По ней начисляются 2% кэшбек по любимой категории (например, «Покупки»)
Также начисляется годовой кэшбэк 7% от суммы выплаченного манибека за расчётный период.
Максимальная выплата в месяц 30 руб.
0,99 BYN в месяц.
Выгода — 10 BYN/в месяц или в 120 BYN/в год. + 8,4 BYN бонусного кэшбека в конце года.
Максимальный кэшбек в месяц — 30 BYN.
МТБанк,
Masterсard «Халва Плюс»
Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах.
Например, в сети магазинов Mart Inn — 3.5%, Доброном/Копеечка — 1,5%, в универсамах «Рублевский» — 1,7%, в ЦУМе — 2%, в магазинах «Провиантъ» — 3%, «Санта» — 1,7%, в рыбном интернет-магазине «Фишфуд» — 1,5% и др.
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19.90 BYN в год.
Мы рассчитали примерную выгоду, если рассчитываться в указанных магазинах — сложили кэшбек и разделили на кол-во магазинов (≈2,1%).
В итоге выгода — 8,4 BYN/в месяц или в 100,8 BYN/в год. + 10 приветственных баллов (BYN) при оформлении карты.
Максимальный кэшбек (баллы) в месяц — 500 BYN.
Приорбанк
По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях.
В магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» кэшбек — 2,5%.
За все покупки от 10 BYN начисляется кэшбек 1%, который суммируется с KEYcard. Поэтому при расчетах в этих магазинах кэшбек будет 3,5%.
Например, можно выпустить карту Visa Classic «Яркая» за 5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 28 февраля.
Выгода — 14 BYN/в месяц (при расчете от 10 BYN) или 168 BYN/в год.