С какими картами выгодно идти в супермаркеты за продуктами. Собрали варианты

Источник материала: Tut.by

На фоне растущих цен на продукты FINANCE.TUT.BY решил узнать, с какими картами можно сэкономить в продовольственных магазинах и супермаркетах. Мы выбрали «пластик» с кэшбеком и подсчитали, какая выгода получится за месяц и год при расчете на определенную сумму с учетом комиссии за выпуск и обслуживание.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В таблице указаны личные дебетовые карты, по которым начисляется кэшбек за продукты от 1,5% в каких-то крупных магазинах или во всех продовольственных (по определенному (-ым) МСС-коду (-ам)).

Мы отобрали карты, по которым начисляется кэшбек в виде «живых» денег, и также в виде баллов/бонусов (например, «Суперкупилка» Альфа-Банка или «Халва Плюс» МТБанка ). Выгоду рассчитывали, исходя из суммы в 400 BYN — примерно столько тратит на продукты среднестатистическая семья — размера кэшбека и стоимости карты.

Оказалось, что в трех белорусских банках можно сэкономить больше 100 BYN в год (при заданных условиях), рассчитываясь за продукты.

В Приорбанке (если вы оформите карту до 28 февраля за 5 BYN) примерная выгода будет 163 BYN в год (168 BYN минус 5 BYN за выпуск). Но кэшбек начисляется только за покупки в магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» от 10 BYN.

(если вы оформите карту до 28 февраля за 5 BYN) примерная выгода будет 163 BYN в год (168 BYN минус 5 BYN за выпуск). Но кэшбек начисляется только за покупки в магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» от 10 BYN. В Альфа-Банке по одной из карт кэшбек начисляется бонусами. В год можно получить от 133 бонусов (мы отняли от общей суммы комиссию за обслуживание), которыми потом рассчитываться в сети магазинов «Соседи».

по одной из карт кэшбек начисляется бонусами. В год можно получить от 133 бонусов (мы отняли от общей суммы комиссию за обслуживание), которыми потом рассчитываться в сети магазинов «Соседи». В Идея Банке кэшбек начисляется за покупку продуктов в любых магазинах (главное, чтобы МСС-код был присвоен). За год можно сэкономить до 116 BYN (от суммы выплат мы отняли комиссию за обслуживание 11,88 BYN в год).

Напомним, что с 1 января 2021 года по 1 января 2026 года, согласно указу президента № 37 от 01.02.2021 «О развитии безналичных расчетов», не облагается налогом кэшбек менее 2% от суммы покупки, в других случаях — подоходный налог 13%. Расчеты в таблице приведены без учета возможного подоходного налога, о том, как он будет удерживаться, лучше уточнять в банке.

Название банка Размер кэшбека Стоимость карты выгода в месяц, если тратить 400 BYN в месяц Альфа-Банк,

Пакет решений Smart Classic При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту: например «Суперкупилку». По ней начисляется 4% кэшбека (в бонусах) при расчете в магазинах «Соседи» от 5 руб. и 1% — в других магазинах. И 15 бонусов в подарок за расчеты. Или Карту № 1. По ней начисляются 2% кэшбек по любимой категории (например, «Покупки») МСС-коды магазинов (еда и продукты): 5199, 5311, 5331, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499. 4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно. Выгода по «Суперкупилке» — 16 BYN в месяц или 192 BYN/в год (бонусами)+15 приветственных бонусов, которыми можно рассчитаться в «Соседях». Выгода по «Карте№ 1» — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Белинвестбанк,

Visa Rewards Joker По карте можно установить любимую категорию «Продукты», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.). МСС-коды магазинов: 5422 Мясной магазин;

5441 Кондитерский магазин;

5451 Продукты повседневного спроса;

5462 Булочные, пекарни;

5499 Продовольственные магазины;

5411 Супермаркет;

5331 Универсальные магазины. 4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно. Выгода — 12 BYN в месяц или 144 BYN/в год. Максимальный кэшбек в месяц — 50 BYN. Идея Банк,

Visa Gold «Шоппер» Начисляется кэшбек 2,5% за покупки продуктов. МСС-коды: супермаркеты (MCC 5411);

еда и продукты (MCC 5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462). Также начисляется годовой кэшбэк 7% от суммы выплаченного манибека за расчётный период. Максимальная выплата в месяц 30 руб. 0,99 BYN в месяц. Выгода — 10 BYN/в месяц или в 120 BYN/в год. + 8,4 BYN бонусного кэшбека в конце года. Максимальный кэшбек в месяц — 30 BYN. МТБанк,

Masterсard «Халва Плюс» Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах. Например, в сети магазинов Mart Inn — 3.5%, Доброном/Копеечка — 1,5%, в универсамах «Рублевский» — 1,7%, в ЦУМе — 2%, в магазинах «Провиантъ» — 3%, «Санта» — 1,7%, в рыбном интернет-магазине «Фишфуд» — 1,5% и др. . 19.90 BYN в год. Мы рассчитали примерную выгоду, если рассчитываться в указанных магазинах — сложили кэшбек и разделили на кол-во магазинов (≈2,1%). В итоге выгода — 8,4 BYN/в месяц или в 100,8 BYN/в год. + 10 приветственных баллов (BYN) при оформлении карты. Максимальный кэшбек (баллы) в месяц — 500 BYN. Приорбанк По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях. В магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» кэшбек — 2,5%. За все покупки от 10 BYN начисляется кэшбек 1%, который суммируется с KEYcard. Поэтому при расчетах в этих магазинах кэшбек будет 3,5%. Например, можно выпустить карту Visa Classic «Яркая» за 5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 28 февраля. Выгода — 14 BYN/в месяц (при расчете от 10 BYN) или 168 BYN/в год. РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «CashUBack» Кэшбек 2% на продукты. МСС-коды: супермаркеты (MCC 5411),

еда и продукты (MCC 5297, 5298, 5499, 5422, 5441, 5451, 5462). Кроме того, есть отдельный кэшбек в магазинах-партнерах. Бесплатная карта. Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN. Статусбанк,

Mastercard World «Статускарта» В магазинах «Евроопт» и в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» — кэшбек 2%. В остальных магазинах — 0,5%. Бесплатная карта. Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Технобанк,

Visa Gold «Green» Кэшбек 2% за любые покупки в магазинах сети GREEN и 1% в сети партнеров (магазины ТРЦ «GREEN CITY»). 0,95 BYN в месяц со 2-го года обслуживания. Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN.

Название банка Размер кэшбека Стоимость карты выгода в месяц, если тратить 400 BYN в месяц Альфа-Банк,

Пакет решений Smart Classic При оформлении пакета решений Smart Classic можно оформить бесплатно доп. бонусную карту: например «Суперкупилку». По ней начисляется 4% кэшбека (в бонусах) при расчете в магазинах «Соседи» от 5 руб. и 1% — в других магазинах. И 15 бонусов в подарок за расчеты. Или Карту № 1. По ней начисляются 2% кэшбек по любимой категории (например, «Покупки») МСС-коды магазинов (еда и продукты): 5199, 5311, 5331, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499. 4,9 BYN в месяц. При определенных условиях (например, 15 транзакций в месяц или при расчете от 250 BYN в месяц) — бесплатно. Выгода по «Суперкупилке» — 16 BYN в месяц или 192 BYN/в год (бонусами)+15 приветственных бонусов, которыми можно рассчитаться в «Соседях». Выгода по «Карте№ 1» — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Белинвестбанк,

Visa Rewards Joker По карте можно установить любимую категорию «Продукты», по которой будет начисляться повышенный кэшбек 3% (за операции от 10 руб.). МСС-коды магазинов: 5422 Мясной магазин;

5441 Кондитерский магазин;

5451 Продукты повседневного спроса;

5462 Булочные, пекарни;

5499 Продовольственные магазины;

5411 Супермаркет;

5331 Универсальные магазины. 4,99 BYN в месяц. При расчете по карте от 900 BYN в месяц — бесплатно. Выгода — 12 BYN в месяц или 144 BYN/в год. Максимальный кэшбек в месяц — 50 BYN. Идея Банк,

Visa Gold «Шоппер» Начисляется кэшбек 2,5% за покупки продуктов. МСС-коды: супермаркеты (MCC 5411);

еда и продукты (MCC 5199, 5297, 5298, 5299, 5311, 5331, 5412, 5415, 5422, 5441, 5451, 5462). Также начисляется годовой кэшбэк 7% от суммы выплаченного манибека за расчётный период. Максимальная выплата в месяц 30 руб. 0,99 BYN в месяц. Выгода — 10 BYN/в месяц или в 120 BYN/в год. + 8,4 BYN бонусного кэшбека в конце года. Максимальный кэшбек в месяц — 30 BYN. МТБанк,

Masterсard «Халва Плюс» Кэшбэк до 10% в виде бонусных баллов при расчете в организациях-партнерах и 1% при покупках в остальных местах. 1 балл = 1 рублю. Баллами можно пополнить баланс А1 или рассчитаться в магазинах-партнерах. Например, в сети магазинов Mart Inn — 3.5%, Доброном/Копеечка — 1,5%, в универсамах «Рублевский» — 1,7%, в ЦУМе — 2%, в магазинах «Провиантъ» — 3%, «Санта» — 1,7%, в рыбном интернет-магазине «Фишфуд» — 1,5% и др. . 19.90 BYN в год. Мы рассчитали примерную выгоду, если рассчитываться в указанных магазинах — сложили кэшбек и разделили на кол-во магазинов (≈2,1%). В итоге выгода — 8,4 BYN/в месяц или в 100,8 BYN/в год. + 10 приветственных баллов (BYN) при оформлении карты. Максимальный кэшбек (баллы) в месяц — 500 BYN. Приорбанк По любой карте банка действует программа KEYcard, по которой начисляется кэшбек в разных категориях. В магазинах «АЛМИ» и «ZAKRAMA» кэшбек — 2,5%. За все покупки от 10 BYN начисляется кэшбек 1%, который суммируется с KEYcard. Поэтому при расчетах в этих магазинах кэшбек будет 3,5%. Например, можно выпустить карту Visa Classic «Яркая» за 5 BYN на 4 года при оформлении на сайте до 28 февраля. Выгода — 14 BYN/в месяц (при расчете от 10 BYN) или 168 BYN/в год. РРБ-Банк,

Visa Classic Rewards «CashUBack» Кэшбек 2% на продукты. МСС-коды: супермаркеты (MCC 5411),

еда и продукты (MCC 5297, 5298, 5499, 5422, 5441, 5451, 5462). Кроме того, есть отдельный кэшбек в магазинах-партнерах. Бесплатная карта. Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN. Статусбанк,

Mastercard World «Статускарта» В магазинах «Евроопт» и в онлайн-гипермаркете «Е-доставка» — кэшбек 2%. В остальных магазинах — 0,5%. Бесплатная карта. Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Технобанк,

Visa Gold «Green» Кэшбек 2% за любые покупки в магазинах сети GREEN и 1% в сети партнеров (магазины ТРЦ «GREEN CITY»). 0,95 BYN в месяц со 2-го года обслуживания. Выгода — 8 BYN/в месяц или 96 BYN/в год. Максимальный кэшбек в месяц 100 BYN.