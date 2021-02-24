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Белорус заработал на продаже чужих логинов 5225 рублей. Заплатит штраф 200 базовых
Источник материала: Onliner
Житель Бреста в период с октября 2017 года по июнь 2020 года использовал специализированное программное обеспечение для подбора паролей к учетным записям на различных интернет-ресурсах. Затем он получал к ним несанкционированный доступ,
Полученную информацию и данные он продавал, на чем заработал, по данным органов, 5225 рублей. Эту сумму он возместил государству.
Суд признал брестчанина виновным в инкриминированных ему преступлениях против информационной безопасности. На основании ч. 1 ст. 354 и ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве наказания ему назначен штраф в размере 200 базовых величин (5800 рублей). Приговор вступил в законную силу.
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Житель Бреста в период с октября 2017 года по июнь 2020 года использовал специализированное программное обеспечение для подбора паролей к учетным записям на...
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