Наехал на сотрудника при исполнении, повредил служебное авто: водителя будут судить за сопротивление, сопряженное с применением насилия

Источник материала: Onliner

Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, ночью 24 сентября прошлого года 36-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Passat, наехал на сотрудника ГАИ, который находился при исполнении служебных обязанностей. Наезд водителем совершен с целью уклониться от разбирательства и скрыться. Кроме этого, минчанин повредил служебный автомобиль.

— Согласно материалам уголовного дела, незадолго до случившегося обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen, двигался по проспекту Дзержинского по встречной полосе движения, что является нарушением ПДД. Не подчинившись законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства, он решил скрыться и заехал на дворовую территорию одного из домов по улице Разинской в Минске, — рассказали в СК. — Сотрудники ГАИ проследовали за ним. Когда инспектор вышел из служебного автомобиля и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом с открытой дверью. В результате чего обвиняемый наехал на сотрудника милиции и повредил служебный транспорт.

Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели. Видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

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