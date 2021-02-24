«Остался от директора, моделька серии „престиж“». Какие редкие и интересные телефоны продают на «Барахолке»?

Источник материала: Onliner

В глубинах «Барахолки» мы отыскали телефоны, созданные в бородатые «досенсорные» времена, когда компании еще позволяли себе радикально экспериментировать с дизайном. И когда странные коллаборации рождали на свет причудливые устройства. В подборку попали как легендарные модели, так и малоизвестные телефоны Nokia и Samsung. Не обошлось и без дорогущих Vertu, которые выпускались ограниченными партиями и их редкие экземпляры осели на «Барахолке» Onliner. Как знать, может, именно вы станете счастливым обладателем уникального устройства для своей коллекции.



AFP Photo/Pal Pillai, 2008 год

Бренд Porsche Design позиционируется компанией как «марка изделий класса „премиум“ для определенного стиля жизни». Дизайнеры этой студии за много лет своей работы разработали внешний вид и функциональность множества продуктов: от очков, письменных принадлежностей и часов до трамваев и краскораспылителей. В 2007 году под брендом Porsche Design вышел первый мобильный телефон P9521. Его непосредственным выпуском занималась французская компания Sagem (сейчас это Infinix Mobile), а на «Барахолке» сейчас продает пользователь из Минска luksi.

Телефон сделан в формате раскладушки, выточенной из цельного алюминиевого блока. Двойной шарнир позволяет поворачивать экран на 180° и использовать устройство в качестве цифровой камеры. Телефон оснастили сканером отпечатка пальца, который мог заменить стандартный ПИН-код. Камера P9521 имеет разрешение сенсора 3,2 Мп. Другие характеристики включают ностальгические термины: полифония, поддержка MP3, автофокус, Bluetooth, USB, разрешение экрана 240×320 и дополнительный внешний дисплей. Стоил телефон тогда космических денег, хотя не подключался к сетям 3G, медленно работал и был неудобен в реальном использовании из-за своей квадратной формы.



Фото пользователя luksi

Автор объявления о продаже Sagem P9521 Porsche Design откровенно пишет: «Это не телефон (хотя 100% работоспособность) — это дорогой элитный аксессуар по типу золотой зажигалки». На момент публикации цена этого «аксессуара» составляла 650 рублей.

На ранних стадиях обсуждения внешнего вида iPhone в компании Apple существовали разные концепции. В 2005 году предлагалось наложить кольцо цифровых клавиш на колесо управления плеера iPod и таким образом получить удобный способ управления в новом телефоне Apple. Стив Джобс в электронном письме Джонни Айву писал, что «это может быть нашим ответом». Ответом на что? На телефон Samsung, который пользователь m141170 продает на «Барахолке» .

В 2005 году вышел складной телефон от Samsung и Bang & Olufsen. У него как раз и было то самое колесо с клавиатурой вокруг, которое хотели скопировать в Apple. Телефон следовало держать дисплеем вниз. Директор департамента по развитию плееров iPod на тот момент, Тони Фаделл, называл это «странным способом» и отмечал удобство использования круглой центральной панели управления. В конце концов в Apple отказались от идеи слияния iPod и iPhone, и сосредоточились на концепции сенсорного экрана. Стив Джобс, представляя первый iPhone, даже пошутил на этот счет .



Фото пользователя m141170

Фото пользователя m141170

Сам телефон Samsung и Bang & Olufsen даже на момент своего выхода был не очень удачным с точки зрения технических спецификаций. Уже тогда он считался скорее статусным аксессуаром, чем практичным телефоном. За такой уникальный образец коллаборации из ранних нулевых на «Барахолке» просят 550 рублей. В комплекте сам телефон и зарядная станция.

Nokia показала золотую премиум-версию популярного слайдера 8800 в далеком 2008 году. Телефон, украшенный 18-каратным золотом и вставками из белой кожи, сейчас продается на «Барахолке» за 500 рублей . С точки зрения характеристик «лакшери-версия» 8800 получила серьезные обновления по сравнению с базовой моделью. Внутренняя память расширилась до 4 ГБ, появился OLED-экран с разрешением 240×320 и камера на 3,2 Мп. Вариант с «Барахолки» оформлен к тому же в крокодиловую кожу. Смотрится стильно и по-богатому. Автор пишет, что состояние 9 из 10 и все работает.





Телефон с двадцатилетней выдержкой продает пользователь AngelBoy — Ericsson T66 . «Заводская упаковка. Пару раз включал и делал пару звонков. Для истинных ценителей», — пишет автор в объявлении.

Ericsson T66 — небольшой телефон и весит всего 59 г. Возможно, тогда это был даже самый легкий GSM-телефон. По крайней мере, в линейке Ericsson модель T66 являлась самой маленькой. Устройство имело важную и передовую на тот момент функцию — прием и отправка SMS. В момент анонса телефона T66 в Беларуси как раз запустилась такая услуга. После слияния Ericsson c Sony эта модель переродилась в Sony Ericsson T600 . Оригинальный телефон Ericsson T66, судя по всему, в хорошем состоянии, на «Барахолке» продают за 500 рублей.





Очень популярна была в наших краях модель двухсимочного телефона, впервые представленного в мае 2008 года. На «Барахолке» продают ее золотую версию . Судя по фото, состояние хорошее. Минимум потертостей, максимум золотистости. В комплекте оригинальная зарядка и дополнительный аккумулятор.

Золотая версия Samsung D780 Duos была эксклюзивом российской сборной на Олимпиаде 2008 года в Пекине. От оригинальной версии D780 Duos нет отличий, кроме внешнего оформления — новая расцветка и олимпийские кольца на крышке. Затем выпуск телефона в такой расцветке продолжился. Автор как раз продает «постолимпийский» телефон «без царапин лицевой панели и клавиш». Уникальности этому объявлению добавляет и то, что телефон достался от директора. Только непонятно, что он возглавлял, но видно: работал неплохо, раз телефон остался в таком хорошем состоянии.







Еще один классический популярный телефон из былых времен. Красивый аппарат в золотом оформлении и в полном комплекте отдают на «Барахолке» сейчас за 300 рублей. Телефон впервые показали в 2009 году, и с тех пор он многим полюбился фирменным деловым дизайном Nokia. Устройство получилось тонкое и легкое с отличными на тот момент техническими характеристиками. Единственный серьезный недостаток — нет привычного выхода на наушники.





Связь финской компании Nokia с миром моды свое время была очень прочной. В 2006 году была выпущена большая линейка имиджевых телефонов Nokia L'Amour, в оформлении которых использовались красивые орнаменты, особая палитра цветов и дорогие материалы. На большое мероприятие в Сиднее моделям вручили новые телефоны и усадили их в роскошные кресла, всеми силами демонстрируя красоту и привлекательность телефонов Nokia (фото, как это было, тут и тут ). Серия L'Amour позиционировалась компанией как стильные высокотехнологичные аксессуары с уникальными функциями. Первыми телефонами новой коллекции стали Nokia 7380, 7370 и Nokia 7360. Один из них с прошлой осени продается на «Барахолке» за 200 рублей — Nokia 7380 в полной комплектации .

Бескнопочный вытянутый телефон с навигационным кольцом, камерой на 2 Мп и Bluetooth, сделанный из металла и керамики со вставками из кожи. В выключенном состоянии его экран сливается с глянцевой панелью, образуя подобие зеркальца. Он сильно выделялся даже тогда на фоне привычных слайдеров и раскладушек. «Для ценителей и понимающих! Торга нету вообще!» — сообщает автор.











Еще одно чудо коллаборации крупных брендов появилось на свет в 2008 году, когда дизайнерские дома хотели войти в мир потребительской электроники. Индустрия моды тогда уловила тенденцию, что телефон становится объектом дизайна и стиля, символом статуса и важным аксессуаром для современного человека. Самая громкая попытка была у LG и Prada, создавших телефон с первым в мире емкостным сенсорным экраном в конце 2006 года, за месяц до анонса iPhone. Ответом на это стало сотрудничество Samsung и Giorgio Armani, выпустивших свой телефон. Сейчас это свидетельство странной конкуренции продается на «Барахолке» за 110 рублей. Судя по фотографиям в объявлении, телефон отдают с богатой комплектацией, среди которой можно рассмотреть фирменную батарею и чехлы Armani.



Счастливый Джорджио Армани со своим телефоном, созданным совместно с Samsung

Люксовые телефоны Vertu из золота, платины, керамики и самых причудливых сплавов повергают в шок и трепет своей ценой и дизайном. «Высший класс», «премиум», «роскошь» и «престиж» — все эти эпитеты в отношении бренда Vertu вы наверняка слышали. Официальное представительство компании в Беларуси существовало с 2008-го по примерно 2015 год. Тут можно почитать, как бутик работал в Минске. После его закрытия белорусы могут присматриваться лишь к частным объявлениям продажи люксовых телефонов.

Так, на «Барахолке» продают лимитированную и уникальную версию Vertu Ascent в издании Motorsport, представленную в 2005 году. Модель выполнена из сплава на основе некоего «жидкого металла» со вставками углеродного волокна — это первый в мире телефон с такой конструкцией и дизайном. Всего их произведено 997 штук, а у нас продается 661-й. «Оригинал. Достойное состояние. Громкие, четкие динамики. Яркая равномерная подсветка клавиатуры», — пишет автор в объявлении и просит не так много, как можно подумать. Возможно, для кого-то это будет хороший и уникальный подарок. А вообще, это не самый дорогой телефон Vertu, который можно найти на «Барахолке» .



Фото пользователя 2639784 для Барахолки

Фото пользователя 2639784 для Барахолки

Фото пользователя 2639784 для Барахолки