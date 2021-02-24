«Остался от директора, моделька серии „престиж“». Какие редкие и интересные телефоны продают на «Барахолке»?

В глубинах «Барахолки» мы отыскали телефоны, созданные в бородатые «досенсорные» времена, когда компании еще позволяли себе радикально экспериментировать с дизайном. И когда странные коллаборации рождали на свет причудливые устройства. В подборку попали как легендарные модели, так и малоизвестные телефоны Nokia и Samsung. Не обошлось и без дорогущих Vertu, которые выпускались ограниченными партиями и их редкие экземпляры осели на «Барахолке» Onliner. Как знать, может, именно вы станете счастливым обладателем уникального устройства для своей коллекции.
Бренд Porsche Design позиционируется компанией как «марка изделий класса „премиум“ для определенного стиля жизни». Дизайнеры этой студии за много лет своей работы разработали внешний вид и функциональность множества продуктов: от очков, письменных принадлежностей и часов до трамваев и краскораспылителей. В 2007 году под брендом Porsche Design вышел первый мобильный телефон P9521. Его непосредственным выпуском занималась французская компания Sagem (сейчас это Infinix Mobile), а на «Барахолке» сейчас продает пользователь из Минска luksi.
Телефон сделан в формате раскладушки, выточенной из цельного алюминиевого блока. Двойной шарнир позволяет поворачивать экран на 180° и использовать устройство в качестве цифровой камеры. Телефон оснастили сканером отпечатка пальца, который мог заменить стандартный ПИН-код. Камера P9521 имеет разрешение сенсора 3,2 Мп. Другие характеристики включают ностальгические термины: полифония, поддержка MP3, автофокус, Bluetooth, USB, разрешение экрана 240×320 и дополнительный внешний дисплей. Стоил телефон тогда космических денег, хотя не подключался к сетям 3G, медленно работал и был неудобен в реальном использовании из-за своей квадратной формы.
Фото пользователя luksi
Автор объявления о продаже Sagem P9521 Porsche Design откровенно пишет: «Это не телефон (хотя 100% работоспособность) — это дорогой элитный аксессуар по типу золотой зажигалки». На момент публикации цена этого «аксессуара» составляла 650 рублей.
На ранних стадиях обсуждения внешнего вида iPhone в компании Apple существовали разные концепции. В 2005 году предлагалось наложить кольцо цифровых клавиш на колесо управления плеера iPod и таким образом получить удобный способ управления в новом телефоне Apple. Стив Джобс в электронном письме Джонни Айву писал, что «это может быть нашим ответом». Ответом на что? На телефон Samsung, который пользователь m141170 продает на «Барахолке».
В 2005 году вышел складной телефон от Samsung и Bang & Olufsen. У него как раз и было то самое колесо с клавиатурой вокруг, которое хотели скопировать в Apple. Телефон следовало держать дисплеем вниз. Директор департамента по развитию плееров iPod на тот момент, Тони Фаделл, называл это «странным способом» и отмечал удобство использования круглой центральной панели управления. В конце концов в Apple отказались от идеи слияния iPod и iPhone, и сосредоточились на концепции сенсорного экрана. Стив Джобс, представляя первый iPhone, даже пошутил на этот счет.
Фото пользователя m141170
Фото пользователя m141170
Сам телефон Samsung и Bang & Olufsen даже на момент своего выхода был не очень удачным с точки зрения технических спецификаций. Уже тогда он считался скорее статусным аксессуаром, чем практичным телефоном. За такой уникальный образец коллаборации из ранних нулевых на «Барахолке» просят 550 рублей. В комплекте сам телефон и зарядная станция.
Nokia показала золотую премиум-версию популярного слайдера 8800 в далеком 2008 году. Телефон, украшенный 18-каратным золотом и вставками из белой кожи, сейчас продается на «Барахолке» за 500 рублей. С точки зрения характеристик «лакшери-версия» 8800 получила серьезные обновления по сравнению с базовой моделью. Внутренняя память расширилась до 4 ГБ, появился OLED-экран с разрешением 240×320 и камера на 3,2 Мп. Вариант с «Барахолки» оформлен к тому же в крокодиловую кожу. Смотрится стильно и по-богатому. Автор пишет, что состояние 9 из 10 и все работает.
Телефон с двадцатилетней выдержкой продает пользователь AngelBoy — Ericsson T66. «Заводская упаковка. Пару раз включал и делал пару звонков. Для истинных ценителей», — пишет автор в объявлении.
Ericsson T66 — небольшой телефон и весит всего 59 г. Возможно, тогда это был даже самый легкий GSM-телефон. По крайней мере, в линейке Ericsson модель T66 являлась самой маленькой. Устройство имело важную и передовую на тот момент функцию — прием и отправка SMS. В момент анонса телефона T66 в Беларуси как раз запустилась такая услуга. После слияния Ericsson c Sony эта модель переродилась в Sony Ericsson T600. Оригинальный телефон Ericsson T66, судя по всему, в хорошем состоянии, на «Барахолке» продают за 500 рублей.
Очень популярна была в наших краях модель двухсимочного телефона, впервые представленного в мае 2008 года. На «Барахолке» продают ее золотую версию. Судя по фото, состояние хорошее. Минимум потертостей, максимум золотистости. В комплекте оригинальная зарядка и дополнительный аккумулятор.
Золотая версия Samsung D780 Duos была эксклюзивом российской сборной на Олимпиаде 2008 года в Пекине. От оригинальной версии D780 Duos нет отличий, кроме внешнего оформления — новая расцветка и олимпийские кольца на крышке. Затем выпуск телефона в такой расцветке продолжился. Автор как раз продает «постолимпийский» телефон «без царапин лицевой панели и клавиш». Уникальности этому объявлению добавляет и то, что телефон достался от директора. Только непонятно, что он возглавлял, но видно: работал неплохо, раз телефон остался в таком хорошем состоянии.
Еще один классический популярный телефон из былых времен. Красивый аппарат в золотом оформлении и в полном комплекте отдают на «Барахолке» сейчас за 300 рублей. Телефон впервые показали в 2009 году, и с тех пор он многим полюбился фирменным деловым дизайном Nokia. Устройство получилось тонкое и легкое с отличными на тот момент техническими характеристиками. Единственный серьезный недостаток — нет привычного выхода на наушники.
Связь финской компании Nokia с миром моды свое время была очень прочной. В 2006 году была выпущена большая линейка имиджевых телефонов Nokia L'Amour, в оформлении которых использовались красивые орнаменты, особая палитра цветов и дорогие материалы. На большое мероприятие в Сиднее моделям вручили новые телефоны и усадили их в роскошные кресла, всеми силами демонстрируя красоту и привлекательность телефонов Nokia (фото, как это было, тут и тут). Серия L'Amour позиционировалась компанией как стильные высокотехнологичные аксессуары с уникальными функциями. Первыми телефонами новой коллекции стали Nokia 7380, 7370 и Nokia 7360. Один из них с прошлой осени продается на «Барахолке» за 200 рублей — Nokia 7380 в полной комплектации.
Бескнопочный вытянутый телефон с навигационным кольцом, камерой на 2 Мп и Bluetooth, сделанный из металла и керамики со вставками из кожи. В выключенном состоянии его экран сливается с глянцевой панелью, образуя подобие зеркальца. Он сильно выделялся даже тогда на фоне привычных слайдеров и раскладушек. «Для ценителей и понимающих! Торга нету вообще!» — сообщает автор.
Еще одно чудо коллаборации крупных брендов появилось на свет в 2008 году, когда дизайнерские дома хотели войти в мир потребительской электроники. Индустрия моды тогда уловила тенденцию, что телефон становится объектом дизайна и стиля, символом статуса и важным аксессуаром для современного человека. Самая громкая попытка была у LG и Prada, создавших телефон с первым в мире емкостным сенсорным экраном в конце 2006 года, за месяц до анонса iPhone. Ответом на это стало сотрудничество Samsung и Giorgio Armani, выпустивших свой телефон. Сейчас это свидетельство странной конкуренции продается на «Барахолке» за 110 рублей. Судя по фотографиям в объявлении, телефон отдают с богатой комплектацией, среди которой можно рассмотреть фирменную батарею и чехлы Armani.
Счастливый Джорджио Армани со своим телефоном, созданным совместно с Samsung
Люксовые телефоны Vertu из золота, платины, керамики и самых причудливых сплавов повергают в шок и трепет своей ценой и дизайном. «Высший класс», «премиум», «роскошь» и «престиж» — все эти эпитеты в отношении бренда Vertu вы наверняка слышали. Официальное представительство компании в Беларуси существовало с 2008-го по примерно 2015 год. Тут можно почитать, как бутик работал в Минске. После его закрытия белорусы могут присматриваться лишь к частным объявлениям продажи люксовых телефонов.
Так, на «Барахолке» продают лимитированную и уникальную версию Vertu Ascent в издании Motorsport, представленную в 2005 году. Модель выполнена из сплава на основе некоего «жидкого металла» со вставками углеродного волокна — это первый в мире телефон с такой конструкцией и дизайном. Всего их произведено 997 штук, а у нас продается 661-й. «Оригинал. Достойное состояние. Громкие, четкие динамики. Яркая равномерная подсветка клавиатуры», — пишет автор в объявлении и просит не так много, как можно подумать. Возможно, для кого-то это будет хороший и уникальный подарок. А вообще, это не самый дорогой телефон Vertu, который можно найти на «Барахолке».