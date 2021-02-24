А это точно электробусы? Какой-то неправильный ажиотаж возле ЭЗС

Источник материала: Onliner

Так уж повелось, что для дозаправки транспорта существуют специальные места, которые ни для чего иного не используются. Трудно же представить, что на АЗС, возле топливораздаточных колонок, возникнет стихийная парковка. А вот места у электрозарядных станций то и дело занимают те, кому вроде бы чисто с технической точки зрения не положено.

Пользователь нашего форума с ником BBS_RC090 уже рассказывал корреспонденту Onliner, что живет неподалеку от стоянки с установленными электрозарядными станциями: волей-неволей будешь обращать внимание на то, что там происходит.

А происходит то, что такие особенные и востребованные владельцами электротранспорта места превратились в импровизированную парковку для коммерческого транспорта: два буса и один микроавтобус поменьше плотнячком обосновались у приметных на фоне зимнего пейзажа ЭЗС.

— Электробусы, — прокомментировал свои фото автор, разумеется, в шутку.





Напомним, что ГАИ уже выступала с предложением штрафовать водителей ДВС-машин за парковку у зарядных станций. А владельцы электромобилей проиллюстрировали , как неудобно, когда кто-то мешает дозаправить машину — не важно, топливом или электроэнергией. Отметим также, что запрещается стоянка транспортных средств с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны вне специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки» («Место отдыха») (п. 145.2 ПДД).





Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .

Читайте также: