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А это точно электробусы? Какой-то неправильный ажиотаж возле ЭЗС
Источник материала: Onliner
Так уж повелось, что для дозаправки транспорта существуют специальные места, которые ни для чего иного не используются. Трудно же представить, что на АЗС, возле топливораздаточных колонок, возникнет стихийная парковка. А вот места у электрозарядных станций то и дело занимают те, кому вроде бы чисто с технической точки зрения не положено.
Пользователь нашего форума с ником BBS_RC090 уже
А происходит то, что такие особенные и востребованные владельцами электротранспорта места превратились в импровизированную парковку для коммерческого транспорта: два буса и один микроавтобус поменьше плотнячком обосновались у приметных на фоне зимнего пейзажа ЭЗС.
— Электробусы, — прокомментировал свои фото автор, разумеется, в шутку.
Напомним, что ГАИ уже выступала с предложением
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