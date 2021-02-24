В Фаниполе прокладывали канализацию, мужчину засыпало грунтом на глубине трех метров (видео)

Источник материала: Onliner

ЧП случилось вчера вечером. Как сообщается на сайте МЧС, пятидесятилетний мужчина проводил земляные работы по прокладке линии канализации, в какой-то момент произошел обвал грунта. Человек оказался засыпан землей на глубине трех метров.

Очевидцы помогли ему высвободиться из-под грунта. Позже работники МЧС при помощи медицинских носилок подняли спасенного на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован, о его состоянии не сообщается.