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В Фаниполе прокладывали канализацию, мужчину засыпало грунтом на глубине трех метров (видео)

24.02.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ЧП случилось вчера вечером. Как сообщается на сайте МЧС, пятидесятилетний мужчина проводил земляные работы по прокладке линии канализации, в какой-то момент произошел обвал грунта. Человек оказался засыпан землей на глубине трех метров.

Очевидцы помогли ему высвободиться из-под грунта. Позже работники МЧС при помощи медицинских носилок подняли спасенного на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован, о его состоянии не сообщается.

 
 
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ЧП случилось вчера вечером. Как сообщается на сайте МЧС, пятидесятилетний мужчина проводил земляные работы по прокладке линии канализации, в какой-то момент...
 
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