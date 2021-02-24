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В Фаниполе прокладывали канализацию, мужчину засыпало грунтом на глубине трех метров (видео)
Источник материала: Onliner
ЧП случилось вчера вечером. Как
Очевидцы помогли ему высвободиться из-под грунта. Позже работники МЧС при помощи медицинских носилок подняли спасенного на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован, о его состоянии не сообщается.
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ЧП случилось вчера вечером. Как сообщается на сайте МЧС, пятидесятилетний мужчина проводил земляные работы по прокладке линии канализации, в какой-то момент...
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