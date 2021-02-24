ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина вышла из соглашений СНГ о воздушном пространстве

24.02.2021 10:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках СНГ", сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, Киев выходит из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, которое подписали в Минске 25 декабря 1991 года Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

"Согласно этому соглашению, воздушное пространство государств-подписантов рассматривается как единое воздушное пространство. Стороны соглашения также создали совет по авиации и использованию воздушного пространства и Межгосударственный авиационный комитет, который выполняет решения совета", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в соответствии с указом, Украина выходит из соглашения об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в Ташкенте, передает Интерфакс.

"Этим документом правительства Азербайджана, России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы и Украины договорились, в частности, о том, что государства-участники будут предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества и не окажут действий, приводящих к нарушению или осложнению их нормального функционирования", - говорится в сообщении.

Зеленский поручил МИД Украины уведомить совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе страны из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках СНГ", сообщила пресс-служба главы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенатор Митт Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by