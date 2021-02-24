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«Зрелище не для слабонервных»: в Жабинковском районе рыбаки обнаружили водоем с тысячами умерших рыб

24.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Жабинковском районе рыбаки-видеоблогеры, которые ведут Youtube-каналы «Рыболовные приключения» и «Жизнь рыбака», обнаружили водоем с тысячами умерших рыб.




- Да здесь даже практически нет земли. Все – сомики. Я просто в шоке. Посмотрите, что творится. Весь берег покрыт рыбой. Это зрелище не для слабонервных, - говорит в ролике автор канала «Жизнь рыбака».

Водоем находится на месте бывшей торфоразработки Чижевщина.

Вопрос держат на контроле представители областной природоохранной инспекции и Государственной инспекции животного и растительного мира. По официальной информации, замора – массовой гибели рыбы от удушья – в водоем нет.

- Это бывшие торфоразработки. В связи с этим территория подвержена заморным явлениям. Глубина в водоеме до полуметра. Мы стараемся регулярно отбирать пробы воды, чтобы смотреть, какой там уровень кислорода, - сообщили порталу tut.by в Брестском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По одной из причин, по которым могла произойти массовая гибель рыбы – недостаток кислорода в воде. Вырезанные на льду квадраты, которые заметны на видео – рыбацкие проруби. Они также способствуют обогащению воды кислородом.
 
 
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В Жабинковском районе рыбаки-видеоблогеры, которые ведут Youtube-каналы «Рыболовные приключения» и «Жизнь рыбака», обнаружили водоем с тысячами умерших рыб.
 
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