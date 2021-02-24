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О силе пропаганды. У писателя Саши Филипенко внезапно нашелся дедушка -"ябатька"

24.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Успешный писатель, лауреат и финалист ряда престижных премий Саша Филипенко поделился с подписчиками в Facebook новостью: у него нашелся дед, правда, при странных обстоятельствах.


Саша Филипенко / Еврорадио

Дед, который многие десятилетия вообще не интересовался жизнью семьи, пришел к соцсети к внуку, чтобы сообщить, что его внук — "предатель" и "писатель с ударением на первом слоге". Так он отреагировал на активные попытки Саши Филипенко достучаться до функционеров международных организаций и убедить их отреагировать на ситуацию в Беларуси, пишет Еврорадио.

Новость о деде Саша сопроводил ремаркой "О силе пропаганды". Он рассказал, что дед ушел из семьи, когда маме писателя было 8 лет.

"Я знал, что такой родственник существует, несколько раз видел его, однако на этом общение наше заканчивалось. За 36 лет "дедушка" ни разу не поздравил меня с днем рожденья. Не сказать, что я ждал теплых слов от абсолютно чужого мне человека, но факт этот остается примечательным. Так бы мы, наверное, никогда бы и не поговорили, но белорусская пропаганда воссоединила семью!", — пишет Саша.

Саша признался, что знает о дедушке всего 4 факта:

1. Он ярый фанат Лукашенко

2. Каждый день смотрит белорусские новости

3. Его отец (то есть прадед писателя) был НКВДшником

4. Дочь деда от второго брака живет в Германии

Ранее Саша Филипенко через прессу обращался к главе Международной федерации хоккея и Международного Красного креста. В открытом письме к руководителю IIHF Рене Фазелю  он писал о невозможности проводить в нынешней Беларуси чемпионат мира по хоккею. Право принимать матчи турнира, напомним у Беларуси в итоге забрали.


В письме президенту Международного Комитета Красного креста Петеру Мауреру Саша Филипенко писал о том, что МККК игнорирует "гуманитарную катастрофу, которая в прошлом году началась в Беларуси и продолжается по сей день", он просил о реакции и участии — призвал "в самый короткий срок войти с инспекцией в переполненные белорусские тюрьмы, где мирные граждане неделями содержатся в карцерах, где нет ни горячей воды, ни средств гигиены, где арестованные подвергаются пыткам, психологическому и физическому давлению".
 
Теги: Новости
 
 
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Успешный писатель, лауреат и финалист ряда престижных премий Саша Филипенко поделился с подписчиками в Facebook новостью: у него нашелся дед, правда, при странных...
 
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