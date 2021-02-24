



Саша Филипенко / Еврорадио





пишет Еврорадио. Дед, который многие десятилетия вообще не интересовался жизнью семьи, пришел к соцсети к внуку, чтобы сообщить, что его внук — "предатель" и "писатель с ударением на первом слоге". Так он отреагировал на активные попытки Саши Филипенко достучаться до функционеров международных организаций и убедить их отреагировать на ситуацию в Беларуси,Еврорадио.





Новость о деде Саша сопроводил ремаркой "О силе пропаганды". Он рассказал, что дед ушел из семьи, когда маме писателя было 8 лет.





"Я знал, что такой родственник существует, несколько раз видел его, однако на этом общение наше заканчивалось. За 36 лет "дедушка" ни разу не поздравил меня с днем рожденья. Не сказать, что я ждал теплых слов от абсолютно чужого мне человека, но факт этот остается примечательным. Так бы мы, наверное, никогда бы и не поговорили, но белорусская пропаганда воссоединила семью!", — пишет Саша.





Саша признался, что знает о дедушке всего 4 факта:





1. Он ярый фанат Лукашенко





2. Каждый день смотрит белорусские новости





3. Его отец (то есть прадед писателя) был НКВДшником





4. Дочь деда от второго брака живет в Германии





Ранее Саша Филипенко через прессу обращался к главе Международной федерации хоккея и Международного Красного креста. В открытом письме к руководителю IIHF Рене Фазелю он писал о невозможности проводить в нынешней Беларуси чемпионат мира по хоккею. Право принимать матчи турнира, напомним у Беларуси в итоге забрали.









В письме президенту Международного Комитета Красного креста Петеру Мауреру Саша Филипенко писал о том, что МККК игнорирует "гуманитарную катастрофу, которая в прошлом году началась в Беларуси и продолжается по сей день", он просил о реакции и участии — призвал "в самый короткий срок войти с инспекцией в переполненные белорусские тюрьмы, где мирные граждане неделями содержатся в карцерах, где нет ни горячей воды, ни средств гигиены, где арестованные подвергаются пыткам, психологическому и физическому давлению".



