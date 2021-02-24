Выходили в окно, отсидели трое суток. Что со сморгонцами, на которых в суде вызвали милицию









TUT.BY , что у них происходило в последние несколько дней. Кто-то, по словам местных жителей, успел уйти через окно на первом этаже, кого-то увезли в РОВД для разбирательств… Потом всех отпустили, а пять человек позже снова задержали. Сморгонцы рассказали, что у них происходило в последние несколько дней.





Напомним, в Сморгони 18 февраля, вынесли приговор двум местным жителям — Руслану Валюку и Инне Марковой. Их обвиняли по уголовной статье «Клевета».





Руслан Валюк приговорен к двум годам «химии», Инна Маркова — к двум годам так называемой домашней химии.





А после объявления приговора кто-то в коридоре выкрикнул: «Жыве Беларусь!» По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», дежурному милиционеру запретили выпускать людей из здания суда. Часть людей, говорят местные, успели выйти в окно.





— На первом этаже выходили в окно, прыгали на козырек. Так и ушли. Сейчас идут разбирательства по этому инциденту, мы опасаемся, что всех вычислят. У нас есть такая практика в суде: на заседания милиция приносит камеру — и сотрудники снимают все происходящее. Поэтому мы думаем, что в милицию будут вызывать всех тех, кто присутствовал на судебном заседании — независимо от того, кто как вышел: через окно или с милиционерами, — рассказывают местные.





Они говорят, что в тот момент, когда кто-то крикнул: «Жыве Беларусь», большинство людей уже были в коридоре и направлялись к выходу. То есть все произошло не в зале заседания.





— И сразу из одного из кабинетов вышла председатель суда [Людмила Петрова] и очень быстро пошла вниз, чтобы перекрыть выход. Она так и стояла в фойе, пока не приехала милиция, — рассказывают местные жители.





В итоге в тот день было задержано 9 человек: их опросили и отпустили. Протоколы в тот день не составляли, но у всех забрали телефоны.





— Люди были возмущены, конечно, потому что непонятно на каких основаниях это все было сделано, — говорят сморгонцы.





Один из задержанных в суде — Илья Петунов. Его жена Ольга рассказала, что муж сначала был на судебном заседании, потом вышел из зала — и был достаточно далеко от того места, где кто-то крикнул лозунг.





— Он был в другом конце коридора, слышал, конечно, что что-то происходит. Увидел, что в фойе стоит судья и никого не выпускает. Тогда поднялся на второй этаж, а когда снова спустился вниз, его забрали в РОВД. Там он был до вечера. Телефон зъяли. Когда муж на следующий день поехал в милицию с заявлением, чтобы ему вернули хотя бы сим-карту, забрали уже и его самого. В ИВС он провел трое суток. Утром в понедельник была неофициальная информация, что всех задержанных повезут в Островец и там будут судить, однако этого не произошло. Суд, как мы потом узнали, был в Сморгони в понедельник вечером — как раз заканчивались 72 часа. При этом везли всех задержанных на заседание на спецтранспорте, при том что между РОВД и зданием суда — всего 50 метров. Мы думали, что их сразу осудят, но судья направил дело на доработку.





Всего в пятницу на 72 часа задержали пять человек: Илью Петунова, Евгения Новикова, Людмилу Сульжицкую, Ромуальда Улана и Сергея Трая.





Местный правозащитник Алесь Дергачев говорит, что на них всех в итоге составили протоколы по статье 23.34 КоАП за пикетирование в здании суда. При этом один из задержанных — Ромуальд Улан — тогда, 18 февраля, первым покинул зал судебных заседаний, так как опаздывал на работу.





— Его вообще не было, когда все произошло в коридоре. Однако на него также составили протокол об административном нарушении, — говорит правозащитник.





Одна из задержанных в минувшую пятницу — местная активистка Людмила Сульжицкая. Она рассказала изданию «Рэгіянальная газета», что вечером того дня она вышла на прогулку в город.





— Пад'ехалі да пешаходнага пераходу міліцыянеры. Я паспела паведаміць знаёмым, каб яны звязаліся з дзецьмі, бо трэба даглядаць за паравым ацяпленнем у доме.





Сульжицкую задержали несколько сотрудников, отвезли в отделение. Она спрашивала у них, на каком основании произошло задержание, ей ответили: для беседы.





— Як толькі зайшлі за дзверы аддзялення, мне каротка і ясна сказалі: «На ІЧУ».





У Людмилы — проблемы со спиной, она не может долго сидеть, поэтому ей нужно или лежать, или стоять. Специальный корсет для спины, по словам женщины, у нее забрали.





— У суботу напісала дзве заявы. Адна заява па судзе па запазычанасцях, каб справу без мяне не разглядалі. А другая заява — аб’яўленне галадоўкі. Яны прывозяць мяне на размову, закрываюць у ІЧУ, ведаючы, што ў мяне праблемы са спіной, што я не супраціўляюся, заўсёды прыходжу, то аб’явіла галадоўку.





В итоге 22 февраля судья Сергей Болондь решил, что протоколах есть неточности — и материалы дела отправили на доработку. Пока о новом рассмотрении ничего не известно.





По данным правозащитников, 23 февраля забрали в милицию прямо с рабочего места на беседу еще и осужденную Инну Маркову.







