Позняк опять всех критикует









Об этом он написал на своей странице в Facebook.





«Продолжается медийная пропаганда по созданию из Бабарико великого политика, любимца белорусского народа и мощного "оппонента" Лукашенко, которого Лукашенко якобы больше всего боится. Хвастуны — публика однородная: больше всего журналисты (что не удивительно) и теоретики от политики. (Об агентуре Москвы даже не вспоминаю.) Естественно, никто из них не говорит (будто не слышали), что Бабарико — креатура Кремля (через "Газпром") и что лично Путин причастен к газпромовскому проекту», - отметил Позняк.





Он также раскритиковал Тихановскую за её последние инициативы и заявил, что пропаганда образа Бабарико идет вразрез с фигурой Тихановской.





«Понятно, что Бабарико не поднимешь на номер один, не опустив Тихановскую, которую сами же слепили. Её незаметно, кстати, как раз и опускают. В последнее время Тихановская без перерыва вещает серийные глупости (о праздновании 23 февраля в новом значении и т. п.)», - указал он.





По словам Позняка, в этой борьбе нет места для национальных белорусских интересов.





«Беларусь у них только на губах и подразумевает "страну для жизни" в составе России, но не свободную белорусскую нацию. Для них белорусский язык не является демократией, а история борьбы за белорусскую независимость — чужая и ненавистная», - подытожил он.





Напомним, что Зенон Позняк так и не выполнил вое обещание вернуться в Беларусь, если ситуация будет критической. При этом критиковать тех, кто хоть как-то пытается сопротивляться диктатуре тут, в Беларуси, он не устает.