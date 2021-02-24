|
На Могилевской ратуше уже неделю стоят часы: их смотритель уволился по политическим мотивам
Источник материала: Партизан
На Могилевской ратуше остановились часы, потому что их смотритель, Геннадий Головчик, уволился из музея истории Могилева, сообщает
Геннадий Головчик сам сконструировал часы почти 15 лет назад. После их остановки часовой мастер рассказал, что готов обучить человека, который займет его место.
— Может, найдется в Могилеве еще один мастер, который не забросит дело на волю судьбы. Ратуша всегда была символом свободы, работать без свободы здесь трудно, — заявил Головчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Могилевской ратуше остановились часы, потому что их смотритель, Геннадий Головчик, уволился из музея истории Могилева, сообщает «Радио Свобода». 56-летний...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)