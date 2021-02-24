На Могилевской ратуше уже неделю стоят часы: их смотритель уволился по политическим мотивам









Геннадий Головчик сам сконструировал часы почти 15 лет назад. После их остановки часовой мастер рассказал, что готов обучить человека, который займет его место.





— Может, найдется в Могилеве еще один мастер, который не забросит дело на волю судьбы. Ратуша всегда была символом свободы, работать без свободы здесь трудно, — заявил Головчик.