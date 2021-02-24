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На Могилевской ратуше уже неделю стоят часы: их смотритель уволился по политическим мотивам

24.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Могилевской ратуше остановились часы, потому что их смотритель, Геннадий Головчик, уволился из музея истории Могилева, сообщает «Радио Свобода». 56-летний часовщик покинул музей в знак протеста против увольнения директора Алексея Батюкова.



Геннадий Головчик сам сконструировал часы почти 15 лет назад. После их остановки часовой мастер рассказал, что готов обучить человека, который займет его место.

— Может, найдется в Могилеве еще один мастер, который не забросит дело на волю судьбы. Ратуша всегда была символом свободы, работать без свободы здесь трудно, — заявил Головчик.
 
Теги: Могилев
 
 
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На Могилевской ратуше остановились часы, потому что их смотритель, Геннадий Головчик, уволился из музея истории Могилева, сообщает «Радио Свобода». 56-летний...
 
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