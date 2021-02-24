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Для двух предприятий Брестской области продлили срок ликвидации

24.02.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом стало известно при подведении итогов работы судов в 2020 году


По словам председателя экономического суда Брестской области Сергея Кулака, по объективным причинам продлены сроки ликвидационного производства в отношении ОАО «Птицефабрика Медновская»(Брестский район) и ОАО «Брестский завод бытовой химии».

Об этом руководитель судебной инстанции сообщил на совещании по подведению итогов работы судов в прошлом году, проходившей в режиме видеоконференции. Сергей Кулак также отметил, что в целом количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) в Брестской области уменьшилось на 8%.
 
В прошлом году судом завершено 138 подобных дел, а начало 2021 года в производстве суда было 13 дел в отношении должников, которые находятся в процедуре санации. В этом с списке есть и предприятия, имеющие весомое экономическое значение для региона – «Кварцмелпром» (Малоритский район), «Березовский комбинат силикатных изделий», «Пинский завод искусственных кож».

Как сообщил Сергей Кулак, количество кассационных жалоб на судебные постановления снизилось на треть в сравнении с 2019 годом. В тоже время снизился процент отмененных постановлений и составил 2,8% к числу рассмотренных жалоб.

В условиях работы в период неблагополучной эпидемиологической ситуации удалось избежать роста отложений судебных заседаний и несколько уменьшить этот показатель: количество дел, слушание по которым откладывалось, составляет 3,5% к числу рассмотренных. Всего же в рамках искового производства судом рассмотрено 1248 дел.
 
 
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Об этом стало известно при подведении итогов работы судов в 2020 году
 
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