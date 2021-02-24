Источник материала: Хартия'97

Тридцать три «Цусимы» для России Сергей Климовский, «Обозреватель»

24.02.2021, 10:11

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Россияне не простят Кремлю такой череды поражений.

Военный преступник Гиркин второй месяц подряд твердит о двух "Цусимах", крупных военных поражениях, которые если не станут прямыми и видимыми причинами крушения режима Путина, то ускорят этот процесс. Одну "Цусиму" он ожидает в Сирии, вторую – в Украине. Если о грядущей катастрофе в Сирии он говорит красочно, охотно и особенно активно со времен Карабахской войны, то поражение в Украине описывает сдержано. Эта сдержанность обусловлена не только личными мотивами.

Гиркин говорит не столько от себя, сколько по воле своих кураторов. Не буду гадать – из ФСБ или Генштаба, хотя это имеет определенное значение, поскольку разные "башни" по-разному видят развитие ситуации, в которой предстоящее обострение на востоке Украины лишь эпизод, пусть и значимый, и у них разные на него виды. Сам Гиркин догадывается, что его используют "втемную", от чего мрачен и жалуется в эфирах, что он не в ударе.

Откровения Гиркина – не единственный и не главный источник. Есть и другие, а также ряд фактов от десанта в Донецк депутатов Госдумы и Марго Симоньян, до заявления Лаврова о войне с НАТО, и до боя вечером 21 февраля под Горловкой. Интересно также отметить, что санкциям против клана Медведчука предшествовали санкции против авторитарного режима в Никарагуа, которые 2 февраля ввела на 5 лет Верховная Рада за открытие им в августе 2020 г. "почетного консульства" в Крыму. Легко было догадаться, если через полгода взялись за Никарагуа, то на очереди и те, кто поближе.

Откровения от Гиркина любопытны тем, что это гибрид его личных оценок и прогнозов с встроенным в них нарративом от аналитических групп ФСБ и Генштаба РФ, который они озвучивают с определенными целями. Тезис Гиркина о двух "Цусимах", поджидающих РФ, явно их продукт в художественной озвучке этого мрачного монархиста. Если о "Цусиме" в Сирии он говорит очевидные банальности, вроде возможности закрытия Турцией проливов для кораблей РФ, то тема провала российского наступления на востоке Украины или что почти одно и то же, успешного наступления ВСУ, гораздо интересней.

Гиркин предполагает, что "Цусима" на Донбассе уронит не только рейтинг Путина, но и общий уровень доверия россиян к власти, и еще больше, чем фильм Навального о дворце под Геленджиком. Из этого делает вывод, "либералы" и тупые генералы хотят так "слить" "ДНР" и "ЛНР", а заодно и государя-императора. Если на Путина ему, вроде, плевать, то за империю обидно.

По этой причине он жалуется, что в "молодых республиках" опять построили какую-то мерзкую фигню, а не "светлое будущее", пусть и не коммунистическое. Все разворовывают, все начальники, включая военных, – прохвосты и упыри, и в "народе Донбасса" или в "народе Новороссии", с этим Гиркин никак не определится, должного энтузиазма и боевого духа нет. Вдобавок, Путин – стратегическая бездарность, его советники – жулики и тоже бездарности, а потому дело "русского мира" пропало, там будет "Цусима" и Кремль захватят "навалята" с "либералами".

Вопреки Гиркину, не все так однозначно, а кремлевские "бездарности" вполне разумно прорабатывают как минимум три варианта этой "Цусимы". Поскольку СНБО Украины на заседании 19 февраля утвердило пять возможных сценариев развития события на востоке из-за военной активизации России, то и у Кремля их может быть больше, чем те три, которые очевидны.

Сценарий первый, почти по Гиркину. Таки да, кремлевские "тупицы", заинтересованы в "Цусиме" на Донбассе, но с существенными поправками.

Прежде всего, никто, кроме Гиркина, не думает всерьез, что если украинская армия выбьет войска России из Донецкой и Луганской областей, то в ответ москвичи выбьют Путина из Кремля или зальют бетоном вход в его бункер. Этого не произойдет, даже если Курильские острова вернутся в родную гавань Японии. Если в Москве раздумывают, надо ли кормить Кавказ, то кто такой Донбасс, чтобы его тоже кормить? Пусть валит в Украину и кормит ее.

За Донбасс на России никто уже не дергнется и воевать с укрофашистами без двойной оплаты не поедет. Рейтинг у Путина колебнется в пределах статистической погрешности, а поскольку его выборы только в 2024 г., то это ни о чем. Так, тема для разговоров "Левада-Центру", которого назначили иностранным агентом, чтобы успокоить общественное мнение, что шпионы на России не перевелись и не всех их выловили. Зато всех промаркировали, взяли на учет и обязали сдавать отчеты о работе и планы на будущее.

Гиркин прав, "Цусима" на Донбассе доверие к власти уронит, но разве россияне ей когда-нибудь всерьез доверяли? Доверие к ней давно упало, закатилось под плинтус и лежит там себе спокойно. От "Цусимы" на Донбассе оно всего лишь выкатится на середину комнаты, покатается какое-то время в СМИ, и закатится обратно под плинтус, где будет лежать до нового фильма Навального или новой "Цусимы". Чего вообще переживать за этот Донбасс, если Путин ясно сказал: нас там нет, и все все правильно поняли.

Так что, Гиркин либо совсем тупой, как историк, либо гонит дезинформацию, о чем сам знает, почему и не в ударе.

"Цусима" на Донбассе интересна кремлевским "тупицам" в трех аспектах, почему этот первый сценарий по Гиркину в реальности имеет три самостоятельных варианта или плана, если говорить о планировании в Генштабе РФ.

Первый. Избавиться от Донбасса и забыть о нем раз и навсегда, то есть – надолго, до следующего вставания с колен. Второй, избавиться, но не забыть и скромно продолжить. Третий, избавиться частично, не забыть и продолжить с размахом.

В общих схемах это может выглядеть так.

Первый вариант. Москва уходит "с боями" строго по графику. График боев составляется и согласовывается на месте офицерами в созданных за время Минского перемирия украинско-российских координационных центрах. В Кремле и на Банковой эти графики утверждаются в закрытом режиме по срокам и в общих чертах, командирам на месте оставляют большую "свободу рук". Все это время перепалки по скайпу в Минском формате не прекращаются, а Арестович в перерывах успевает еще рассказывать о философии и обругать партию ЕС. В итоге за неделю-другую почти договорных боев Москва выводит из оккупированных районов Донбасса всех своих "шахтеров" с "трактористами" и, если получится, 90% военной техники. Какую-то часть танков и БМП придется для телекартинки по любому сжечь, но "молодые республиканцы" могут удвоить эту цифру, сдав технику на металлолом фирмам Ахметова, чтобы сделать себе "копеечку" на жизнь в мирном времени. В некотором смысле "ДНР" это донецко-московское предприятие по утилизации вооружений России.

После двух недель военных телерепортажей ТАСС будет уполномочен заявить: корпуса обеих "молодых республик" проиграли войну НАТО. Подобно тому, как Гиркин и другие российские пропагандисты говорят о победе Турции и ее сирийских наемников в Карабахе, игнорируя армию Азербайджан. Поскольку поражение от НАТО – это серьезно, то рейтинг Путина может, вопреки, Гиркину, не только не упасть, а вырасти до крымского размера. Ибо даже чукчам станет ясно, что теперь НАТО действительно у границ России, и вся она – это осажденная крепость и надо сплотиться вокруг вождя. Умные политтехнологи могут извлечь из поражения пользы не меньше, чем из победы, и даже больше, если действительно умные.

Но этим выгода Кремля от ухода с боями из Донбасса не ограничится и наступит второй этап – "склеротический".

Поскольку "молодые республики" проиграли войну НАТО и его марионетке Украине, и вообще все это была "гражданская война", за семь лет которой войск и техники РФ на Донбассе не было, то вопрос о выплате ею компенсаций за оккупацию как бы снимается сам собой. Причем как тем, кто был вынужден уехать от оккупации, так и тем, кто потерял семь лет жизни в ней, и государству Украина в целом. У Кремля есть инструмент принудить Банковую к такому "склерозу" – это обещание оставить в "спящем режиме" всех своих диверсантов и подрывников в освобожденных районах, не давать денег Медведчуку, приказать РПЦ не требовать "каноничных территорий" и т.д. В прямом смысле забыть не только о Донбассе, но и об Украине в целом до окончания каденции Зеленского, а там как сложится. Весьма вероятно, что Банковая примет это условие, к чему ее будут также склонять и в некоторых столицах Европы.

Во втором и третьем вариантах уход с боями по графику не предусматривается. Бои будут вполне настоящими и не договорными. Но во втором варианте российские войска таки уйдут с востока Украины, постаравшись нанести максимальный ущерб во всем. В третьем они из состояния "нас там нет" перейдут в статус "мы там есть" и "мы миротворцы, защищающие лиц с паспортами РФ".

Во втором варианте Москва сам снимет с себя все те проблемы, которые ей создавала до этого момента оккупация части восточных районов Украины. Почти как в первом варианте, но фаза "склероз" не наступает. Наоборот, Кремль начинает массированное давление на нас по всем каналам. Под это и была в частности анонсирована Марго Симоньян тема "Русский Донбасс". Диверсанты Кремля начинают взрывать мосты и опоры электропередач не только в освобожденных районах, но и везде, куда смогут дотянутся, чтобы создать для СМИ картину вооруженной борьбы русских в Украине за самоопределение. У ОПЗЖ появится так сказать "боевое крыло", формально с нею несвязанное, которое будет устраивать теракты, поджоги, взрывы и рассылать угрозы. ОПЗЖ от него будет отмежевываться и делать упор на крестные ходы и еще какие-то акции более-менее придерживаясь рамок закона и приличия.

Во втором варианте Кремль делает ставку на "игру в долгую", когда картину реальной, а не виртуальной войны с объявлением "народных республик" лицами в масках надо создавать и поддерживать годами и десятилетиями, постоянно взрывая и убивая, чтобы убедить в чем-то ООН. По этой причине и мрачен Гиркин, – чувствует, что не доживет. Ему хотелось бы три-четыре месяца терактов, а потом ввод 200-300 тыс. войск России и половина Украины в шляпе "братской семьи народов". Но в Кремле мыслят более реалистично, зная, это "игра" в долгую и с вариантами, включая попытку привести к власти в Украине правительство из капитулянтов и коллаборантов.

Третий вариант предусматривает большое и неудачное наступление по всему фронту так называемых "корпусов" ДНР и ЛНР с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Бой под Горловкой 21 февраля вполне может быть началом данного варианта и число таких вылазок начнет расти.

Это наступление должно быть по плану неудачным, чтобы Москва имела основание вступиться за "русских Донбасса", которых уничтожают "зеленые укрофашисты" и ввести официально войска, повторив свой сценарий нападения на Грузию в августе 2008 г. якобы для защиты осетин округа Цхинвали. Если наступление будет удачным, и украинская армия уклонится от крупных боев и даже отступит на два-три км, то весь план провалится, так как начнется "Минск-3", где Зеленский сдаст несколько населенных пунктов и фронт опять на долгое время замрет под надзором ПАСЕ. Но если ВСУ ответят на такие вылазки по полной программе и пойдут в наступление, то у Кремля появится "окно возможностей".

Москва позволит ВСУ войти в Донецк и в Луганск с упорными боями, а затем включит песню "зеленые укрофашисты" съели всех русских детей и официально введет в бой свои регулярные части и, что очень важно, авиацию. Все это будет объявлено миротворческой миссией с просьбой к ООН дать мандат на нее. Москва попытается вовлечь в нее членов ОДКБ, заверяя армян, белорусов и казахов, что в реале им воевать не надо, но присутствовать обязательно, чтобы Россию не клеймили как агрессора.

Главная целью этого "миротворческого наступления" отнюдь не оккупация всей Донецкой и Луганской областей, с ними как получится, а выход к Каховке и "включение" воды в Крым. За семь лет "великая и щедрая" Россия так и не проложила в Керчь водопровод ни с Кубани, ни с Дона по дну мелкого Азовского моря. Несмотря на то, что обеспечение взятых ею в плен крымчан водой и едой – святая обязанность оккупанта. Все силы брошены на "Северный поток-2".

Не буду описывать возможные варианты развития событий после того, как армия РФ начнет отбивать Донецк и Луганск, одновременно пытаясь наступать из Крыма к Каховке, и сколько раз фронт прокатится туда-сюда по этим областям. Испытаниями в степях Украины чудо-оружия США на российской армии тоже не стоит ободрять Кремль, пусть думают, что круче турецких дронов ничего нет. У Пентагона желание испытать его есть давно, но не на "вагнеровцах" в Сирии, а на чем-то более достойном. Поэтому третий вариант для Кремля может закончиться совсем не по его планам, а где-то в районе Ростова-на-Дону.

Но это не так важно, в сравнении с теми 33 несчастьями, которые скоро накроют Россию. Пока Гиркин рассуждает о будущих "Цусимах" в Сирии и Украине, в Ливии уже начинается третья "Цусима" – вывода оттуда войск РФ и ее наемников потребовали 29 января США. К США 19 февраля с просьбой помочь удалить российских оккупантов официально обратилось законное правительство Ливии. То самое, которое уже договорилось с генералом Хафтаром о мире и общих выборах. В Грузии и Карабахе тоже зреют "Цусимы". Гиркину скоро не хватит пальцев их считать.

Но он не учитывает "Цусимы" в самой РФ, а зря. Ведь вся российская литература от Пушкина, Лермонтова, Некрасова и до Толстого с Горьким, только тем и велика, что кляла Россию и ждала ее конца, когда на "обломках самовластья напишут наши имена". Неужели Госдума скоро и их запретит? Одну "Цусиму" россияне привычно проглотят, но проглотить сразу тридцать три "Цусимы" не смогут.

Сергей Климовский, «Обозреватель»

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