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Лукашенко «попал под огонь» на том фронте, где он наиболее слаб
Источник материала: Хартия'97
Лукашенко «попал под огонь» на том фронте, где он наиболее слаб
Протесты будут расти и он проиграет с вероятностью в 100%.
В последнее время из уст представителей власти прозвучало много инициатив по «вырезанию» частного бизнеса, отказу от рыночной экономики, которой де-факто у нас и не было, и вообще – к возвращению к экономическим практикам далекого советского прошлого.
На практике многие из этих идей уже реализуются. Торговые сети «вырезаются», банки прессуются, ИП душатся, и далее по списку. Зато опять не первое десятилетие «спасается», например, велозавод, планируется «распилить» еще миллиард на дополнительную модернизацию пресловутой деревообработки,
В принципе, все это можно сравнить с отменой НЭПа Сталиным. Тогда последовали обнищание, потом голодомор, усиление репрессий и прочие подобные явления. Причем перебои с продуктами питания, к примеру, начались сразу же после отмены НЭПа, уже в 1928 году, то есть еще до коллективизации. Ее и начали для того, чтобы увеличить поставки продовольствия от крестьян государству. Получилось наоборот – голод, а не изобилие. У нас вопрос так пока не стоит, но преследование за импорт, в том числе продовольствия, вплоть до уголовного преследования вкупе с ориентацией на «выжигание» частного бизнеса ни к чему хорошему привести не может. Только к ухудшению экономической ситуации.
Или еще: у нас закрывают «не те» торговые сети. Большевики в свое время целенаправленно вырезали купцов, дескать совершенно ненужные паразиты, говорили тогда. Госплан все спланирует и справедливо распределит. После этого дефицит потребительских товаров наблюдался уже постоянно. Вплоть до самого краха СССР. У нас пока в магазинах есть «все», правда оно дороже с каждым днем. Но ведь процесс вырезания купцов у нас пока в самом начале. Следствием такой политики станет обвал – если не всей экономики, то, как минимум, уровня жизни граждан. Он уже и начался. Достаточно посмотреть «жировки» за январь. Или на цены в магазинах и аптеках. И это еще только «цветочки», после вырезания всех «не тех» дела в экономике станут гораздо хуже. И затронет это не только «простонародье», но и низшие звенья «вертикали» вместе с силовиками.
И ПВТ очень вероятно обескровят. Это пытались сделать еще несколько лет назад. Аналогично и с остальным негосударственным бизнесом. «НЭП» отменен, впереди «голодомор». Да, не весь частный бизнес закроют, конфискуют или национализируют. Что-то формально останется частным, сменив владельцев на людей, что-то возьмут под прямое управление, формально не меняя статуса и т.п. Но по любому это деградация и частного сектора экономики и экономики вообще.
При этом в госсекторе никаких новых идей нет и не предвидится, ибо там только один «генератор идей», напрочь застрявший в прошлом и принимающий добивающие экономику решения, а не спасающие ее, как он уверен. Экономика ему однозначно не подчиняется, это давно известно. Вот он и решил ее «уничтожить».
Но у режима есть очень слабые стороны. И вот Лукашенко начал войну и на том фронте, где он наиболее слаб, где почти всегда проигрывал, в сфере экономики. И здесь он снова должен проиграть с вероятностью если не 100%, то 99% точно. Или народ смирится с абсолютной нищетой, или режим все же падет. Но смириться придется и низшему звену «вертикали» и силовиков: по ним тоже «вырезание» экономики ударит, они ведь тоже в магазины ходят и коммуналку оплачивают. Так что
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Протесты будут расти и он проиграет с вероятностью в 100%.
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