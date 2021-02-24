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Сенатор Митт Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
Источник материала: Хартия'97
Сенатор Митт Ромни: Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году
Пока неизвестно, будет ли экс-президент США баллотироваться снова.
Республиканская партия поддержит кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, если тот решит выдвинуть свою кандидатуру.
Такое мнение в интервью
«Будет ли президент и дальше играть роль в моей партии? Я уверен, что да. Я не знаю, будет ли он выдвигаться в 2024 году, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию», — отметил политик.
По его словам, у Трампа есть «гораздо больше влияния в партии, чем у кого бы то ни было».
Ромни подчеркнул, что сам не будет голосовать за Трампа, как сделал это в прошлый раз.
Сам Дональд Трамп ранее заявил, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году.
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Пока неизвестно, будет ли экс-президент США баллотироваться снова.
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