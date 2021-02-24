Источник материала: Хартия'97

БМЗ утопает в долгах 1 24.02.2021, 9:39

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Зарплаты на предприятии выглядят смехотворно.

Белорусский металлургический завод (БМЗ) в свое время был флагманом белорусской промышленности. И сегодня на нем держится 20% производства предприятий Минпрома. Но состояние у БМЗ, мягко говоря, плачевное: долги холдинга исчисляются миллиардами рублей, а накопленный убыток — 2,2 миллиарда рублей. Из-за этого правительство вынужденно годами оказывать поддержку, прощать проценты по кредитам и находить новые способы реанимировать предприятие, сообщает euroradio.fm .

В июле 2020-го премьер-министр Роман Головченко снова говорил о важности поддержки БМЗ и о необходимости оптимизации затрат предприятия. В начале 2021-го стало известно о "секретном плане" по спасению холдинга: долги возьмет на себя Минфин, а деньги на зарплату будут выдавать банки.

На фоне всего этого странным выглядит то, что БМЗ активно ищет новых сотрудников.

По информации государственной службы занятости, на 23 февраля БМЗ разместил информацию о 42 открытых вакансиях. Кого и на какие зарплаты ищет предприятие?

Меньше всего на БМЗ обещают газорезчикам — от 653 рублей в месяц, то есть около 250 долларов по текущему курсу. Для сравнения: на других предприятиях газорезчики могут получать от 800–900 рублей.

Ненамного больше обещают шихтовщикам (от 700 рублей) и шлифовщикам (от 756 рублей). Сравним: в других местах шихтовщики могут получать от 800 рублей, а шлифовщики — больше 1000 рублей.

Максимальная зарплата из заявленных — для машиниста бульдозера (от 1100 рублей). Здесь предложение в целом соответствует тому, что есть на других белорусских предприятиях.

Интересно, что БМЗ также ищет корреспондента — вероятнее всего, в свою корпоративную газету "Металлург". Видимо, на ней сэкономить тоже руководство холдинга не считает нужным.

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