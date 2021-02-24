Источник материала: Хартия'97

Персидско-российская война: чем закончится конфликт Москвы и Тегерана в Сирии 1 Максим Михайленко, «Деловая столица»

24.02.2021, 9:28

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Тегеран может себе позволить игнорировать основные аргументы Кремля.

Отстав от США чуть больше, чем на десяток лет, Россия столкнулась с проблемой имперского перенапряжения (imperial overstretch). Только если Америка за период президентств Барака Обамы и Дональда Трампа совершила переход на новый технологический уровень и продолжала расширять свое влияние другими методами, то Россия выбросила все козыри, оказалась в режиме санкций и пожертвовала военно-промышленным процессом в угоду пропаганде. Последние события как на территории Сирии, так и в Армении, Украине и даже в космосе свидетельствуют именно об этом.

Дружеская драка

В первую очередь, крайне не ко времени – ведь Вашингтон делает шаги к возрождению атомной сделки с Тегераном – осложнились отношения между двумя оккупантами Сирии, РФ и Ираном (Турция играет скорее стабилизирующую роль в этой разрушенной стране).

19 февраля, согласно данным сирийского информационного агентства "Зайтун", истребитель ВКС России якобы ошибочно нанес серию воздушных ударов по группе иранских военнослужащих и проиранских ополченцев к востоку от города Ракка (бывшей столицы ИГИЛ), в результате чего погибли несколько солдат, а еще около десятка получили серьезные ранения.

В ошибку поверить трудно: подобные столкновения случались и раньше, Тегеран не доверяет Москве, которая прячет в Израиле деньги и использует "борьбу с антисемитизмом" для маскировки своих неприглядных делишек. Более того, Иран подозревает россиян в сливе данных израильтянам.

Иными словами, эффективного военного союза между двумя диктатурами не получилось, тем более что Асада в Тегеране считают родственником, а Москве, по мнению персов, пора собирать манатки из Сирии. В частности, этим (кроме огромного азербайджанского меньшинства в самом Иране) мотивировалась и реакция Тегерана на недавнюю деоккупацию Азербайджаном Карабаха.

В общем, в ответ на удар "союзников" иранские силы атаковали группу российских военных. Свои потери вследствие этого Москва засекретила (для подобных случаев и принимался в свое время специальный закон) и никаких официальных комментариев о произошедшем не дает. Тем более что в конфликте на территории Сирии широко используются наемники, которых никому не жаль. Также, согласно местным источникам, в окрестностях города Маадан Атик к востоку от Ракки произошли столкновения между поддерживаемыми Россией боевиками из так называемой "Национальной обороны" и отрядами иранского КСИР.

Сайт "Аль-Хабур", в свою очередь сообщил, что столкновениям предшествовал штурмовой удар российского самолета по лагерю боевиков шиитского формирования "Фатимийюн" недалеко от иранской базы в пустыне Маадан. Также утверждается, что за первой атакой полседовала серия налетов по объектам в пустыне мухафазы (провинции) Ракка под предлогом атак на базы "Исламского государства". Ранее в этой пустыне несколько колонн режима Асада подверглись нападениям групп якобы ИГ, в результате которых были убиты и ранены десятки асадитов. Позже, впрочем, российская сторона заявила, что бомбежка иранцев и шиитских формирований была ошибкой.

Но ей, понятное дело, никто не верит. В начале февраля Иран и Асад вынудили российские войска оставить авиабазу Т4, которая перешла под контроль иранцев – так у Москвы остался только Хмеймим. Если для Ирана смысл участия в этом конфликте состоит в расширении своей шиитской теократической империи, а также колонизации территории и занятии выгодных позиций для ударов по Израилю, то цели России давно растворились в тумане войны. В свое время она вторгалась в Сирию, чтобы отвлечь внимание своего глубинного телевизионного народа от поражения "Новороссии", а также нагадить США и дать заработать членам ОПГ Путина на "ничейных" месторождениях и военных, то после вмешательства Турции и новых раундов санкций эта афера утратила смысл.

Кавказ всегда при чем

Вялотекущий пат в Сирии, в свою очередь, стал одной из причин дальнейшей проекции Турцией силы – причем уже на территории, которые Россия по привычке считала своими. В частности, это Кавказ. По-видимому, дела на армяно-азербайджанской границе обстоят из рук вон плохо, поскольку недавно выяснилось, что Москва и Ереван ведут переговоры о передислокации поближе к ней части российской военной базы из Гюмри.

Отметим – передислокация, да еще только части, а не создание новой базы. Это, по мнению армянских властей, усилит их позиции регионе (ранее эти планы не оправдались). Причем Москва, собственно, идет на поводу у Еревана – там ее хвалят: "Российское руководство уже сейчас делает правильные шаги по усилению и перевооружению базы в Гюмри" – заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Он также добавил, что сейчас на российских пограничников возложены дополнительные (!) функции по охране границы между Арменией и Азербайджаном.

Не столь давние уголовные преступления российских солдат в Гюмри показывают, что тамошний контингент и так едва справляется со своими функциями – в стране, где после смены власти снизу его впервые стали воспринимать как фактор риска.

Примечательно, что военная база в Гюмри (согласно договору размещена в Армении до 2044 года), входит в "Объединенную группировку войск вооруженных сил Армении и России". Иными словами, это повыше уровнем интеграции, нежели ОДКБ. По-видимому, на сегодняшний день можно говорить о, собственно, российской группировке, поскольку неизвестно, что осталось от армянской армии после карабахского разгрома.

Очевидно, что планы передислоцировать часть контингента из Гюмри на границу не встретят понимания в Баку и Анкаре – тем более что в Азербайджане вопрос закрытым не считают. В ответ, к примеру, турецкие наблюдатели могут переместиться в Нахичевань (они там все равно понадобятся), кому-то нужно защищать и железнодорожный проект, а с Ираном, где Турция тоже покупает газ, она сохраняет достаточно ровные отношения. "Миротворческие" же усилия России, являющейся патроном Армении, никого в регионе не обманывают. Что опять приводит нас к проблеме Ирана, так как пока неясно будет ли восстановлен прежний формат атомных переговоров "6+1", ведь на этом пути существуют немалые препятствия.

Благодаря попустительству двух предыдущих администраций США Иран – как в Сирии, так и в Йемене (позиции КСИР подорваны только в Ираке) – ждет от Вашингтона капитуляции. Что и подтверждает своими постоянными заявлениями. В свою очередь, президент Байден, при всей готовности вернуться к переговорам, говорит о необходимости пресечь дестабилизирующую деятельность Ирана на Ближнем Востоке и в первую голову решил обсудить этот вопрос с западными союзниками, а не вообще со всеми – Канадой (равно как и Украина пострадавшей от иранского милитаризма), Великобританией и Францией. А уж потом – "остальными", то есть ФРГ, Китаем и Россией.

Глас вопиющего в Совбезе

Китай заинтересован в легализации торговли и инвестиций в Иран, но американцам своего согласия не подарит. У Германии интерес состоит в рефрене "лишь бы не было войны" и "не будем обижать фундаменталистов и Россию", но, в принципе, в этой плоскости и регионе от немцев ничего и не зависит. У Франции в Иране свои, чисто шкурные интересы (с политической точки зрения – прошлая атомная сделка подписывалась в предыдущее президентство, так что у Макрона руки развязаны).

С Россией все понятно, менять иранскую сделку она постарается на смягчение санкций, а также "зону влияния" в Восточной Европе и на кавказском межморье, поэтому говорить с ней особенно и не о чем. Наоборот, США готовят ответ на кибератаки и санкции, отвечающие на новые преступления России.

Поэтому быстро и в нужном направлении эта арба не поедет – впрягать в нее некого. Договариваться как раз имело бы смысл с Турцией, несмотря на характер Реджепа Тайипа Эрдогана и нефтяных королей (вопреки их слабой способности воевать).

Вопрос же отношений России и США на Большом Ближнем Востоке и на Кавказе вообще стоит если не особняком, то требует сегодня явного пересмотра. Дело в том, что если американцы осмысленно входили и выходили с Ближнего Востока, то у России там толком ничего не получается – "золотые" времена "арабского социализма" и интриг Примакова давно позади.

Так, РФ поддерживала Саддама Хусейна (кстати, вывозивший документацию посол России в Ираке Владимир Титоренко сегодня на той же должности в ЦАР, и его же били десять лет назад в Катаре), и где он? В проекции этого вопроса – много ли дала российская поддержка талибам, ведь после избрания Байдена дела в Афганистане вернулись примерно к статус-кво. В Ливии, в союзе с Хафтаром – поражение. В ЦАР – как проекция Ливии и Судана – очередная тяжелая дестабилизация. Интриги с тем же Катаром обернулись изоляцией этой страны всеми, кроме Турции (держащей там гарнизон) и все того же Ирана, и в итоге Катару пришлось сдать позиции. В Судане ситуация зависла – Вашингтон явно переигрывает Москву.

Даже с Израилем Россия "общается" путем захвата заложников, то вынуждая провести очередной форум по борьбе с антисемитизмом, то купить свою вакцину. Сирию можно было бы считать единственным успехом, если бы не принуждение разделить ее с Ираном и Турцией, которые могут теперь начать неформальное сотрудничество по выдавливанию россиян (да и Израиль с нефтяными королями в стороне не останется). Причем у Турции, в отличие от Ирана, существуют и возможности торговаться с Америкой по этому поводу.

Выходит, единственная ценность России в формате переговоров вокруг Ирана – это ее место в Совбезе ООН, которому уже не вернуть динамику, как бы этого ни хотели престарелые мечтатели в американских либеральных кругах. Что касается самой России, то везущий заплатку для отверстия и еду для космонавтов, харчующихся у американцев, многострадальный грузовик "Прогресс", который не смог пристыковаться к МКС в автоматическом режиме из-за многочисленных повреждений – красноречивое доказательство деградации всех систем в стране, претендовавшей на мировое и региональное лидерство.

Максим Михайленко, «Деловая столица»

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