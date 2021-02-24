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Свободные жители Тракторного провели акцию в честь героев Революции

24.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Свободные жители Тракторного провели акцию в честь героев Революции

  • 24.02.2021, 9:20
Свободные жители Тракторного провели акцию в честь героев Революции

Сильное видео.

Вольные жители Тракторного поселка в Минске провели акцию и посвятили клип всем героям нашей победы, сообщает телеграм-канал «Белсат».

«Тем, кто на родине и за ее пределами делает все возможное! Уважение и честь!», — заявили участники акции.

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Теги: Минск
 
 
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