Источник материала: Хартия'97

Свободные жители Тракторного провели акцию в честь героев Революции 24.02.2021, 9:20

Сильное видео.

Вольные жители Тракторного поселка в Минске провели акцию и посвятили клип всем героям нашей победы, сообщает телеграм-канал «Белсат» .

«Тем, кто на родине и за ее пределами делает все возможное! Уважение и честь!», — заявили участники акции.

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