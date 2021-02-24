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Свободные жители Тракторного провели акцию в честь героев Революции
Источник материала: Хартия'97
Свободные жители Тракторного провели акцию в честь героев Революции
Сильное видео.
Вольные жители Тракторного поселка в Минске провели акцию и посвятили клип всем героям нашей победы, сообщает телеграм-канал
«Тем, кто на родине и за ее пределами делает все возможное! Уважение и честь!», — заявили участники акции.
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