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Передать костел: епископ Великоселец провел встречу с губернатором Зайцем

24.02.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Передачу могилевского кафедрального костела верующим в безвозмездное пользование обсудили на встрече председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и апостольский администратор Минско-Могилевской архиепархии епископ Казимир Великоселец, сообщили в облисполкоме.

Это одна из первых встреч епископа Великосельца с белорусскими чиновниками в новом статусе. Как ранее сообщалось, понтифик 3 января принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича и назначил генерального викария Пинской римско-католической епархии, епископа Казимира Великосельца апостольским администратором Минско-Могилевской архидиоцезии. Еще в мае 2020 года ему исполнилось 75 лет, но Папа Римский позволил ему продолжать исполнять свои функции последующие два года.

"Во время встречи детально обсуждалась тема статуса могилевского кафедрального костела в контексте передачи его прихожанам в безвозмездное пользование", – сообщили Sputnik в Могилевском областном исполнительном комитете.

Там также отметили, что губернатор Заяц и епископ Великоселец среди прочих обсудили вопрос дальнейшей судьбы пристройки к костелу Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске.

На встрече Заяц подчеркнул, что в регионе нет разногласий на межрелигиозной почве. Стороны также отметили, что основная миссия конфессий и власти – "это служение народу".

После встречи с губернатором Казимир Великоселец пообщался с прессой, на которой заявил, что работает в Беларуси давно и всегда находил общий язык с исполнительной властью.

Собор Успения Девы Марии, кафедральный костел в Могилеве является памятником архитектуры в стиле барокко, построен в 1738—1752 годах. Собор стоит на месте бывшего монастыря кармелитов. В 1956 году собор был закрыт, в нем разместился Центральный исторический архив БССР. В начале 1990-х годов здание собора возвращено верующим, реставрация шла вплоть до 1994 года.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Белорусские католики просят власти передать в безвозмездное пользование ряд культовых строений в Могилевской области.
 
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