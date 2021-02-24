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Саша Филипенко – про отвернувшегося деда: «Пропаганда воссоединила семью!»
24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Писатель – о силе пропаганды.
Фото Надежды Бужан, Наша Нiва
«Моя бабушка развелась с моим дедом, когда моей маме было 8 лет (отдала подруге в соседний подъезд), – делится Саша Филипенко. – Я знал, что такой родственник существует, несколько раз видел его, однако на этом общение наше заканчивалось. За 36 лет «дедушка» ни разу не поздравил меня с днем рожденья. Не сказать, что я ждал теплых слов от абсолютно чужого мне человека, но факт этот остается примечательным. Так бы мы, наверное, никогда бы и не поговорили, но белорусская пропаганда воссоединила семью! Случилось невероятное! Узнав, что бывший внук пишет письма европейским функционерам — «дедушка» объявился. Написал вот такие строки. Более того, признал родство!
О дедушке я знаю всего четыре факта:
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Писатель – о силе пропаганды.
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