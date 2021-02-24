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Саша Филипенко – про отвернувшегося деда: «Пропаганда воссоединила семью!»

24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Писатель – о силе пропаганды.

Саша Филипенко – про отвернувшегося деда: «Пропаганда воссоединила семью!»

Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

«Моя бабушка развелась с моим дедом, когда моей маме было 8 лет (отдала подруге в соседний подъезд), – делится Саша Филипенко. – Я знал, что такой родственник существует, несколько раз видел его, однако на этом общение наше заканчивалось. За 36 лет «дедушка» ни разу не поздравил меня с днем рожденья. Не сказать, что я ждал теплых слов от абсолютно чужого мне человека, но факт этот остается примечательным. Так бы мы, наверное, никогда бы и не поговорили, но белорусская пропаганда воссоединила семью! Случилось невероятное! Узнав, что бывший внук пишет письма европейским функционерам — «дедушка» объявился. Написал вот такие строки. Более того, признал родство!

Саша Филипенко – про отвернувшегося деда: «Пропаганда воссоединила семью!»

О дедушке я знаю всего четыре факта:

  1. Он ярый фанат Лукашенко
  2. Каждый день смотрит белорусские новости
  3. Его отец (мой прадед) был НКВДшником
  4. Его дочь от второго брака, правильно, как вы уже наверняка догадались, живет в Германии».

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