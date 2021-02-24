Саша Филипенко – про отвернувшегося деда: «Пропаганда воссоединила семью!»

Источник материала: Салiдарнасць

Писатель – о силе пропаганды.





Фото Надежды Бужан, Наша Нiва

«Моя бабушка развелась с моим дедом, когда моей маме было 8 лет (отдала подруге в соседний подъезд), – делится Саша Филипенко. – Я знал, что такой родственник существует, несколько раз видел его, однако на этом общение наше заканчивалось. За 36 лет «дедушка» ни разу не поздравил меня с днем рожденья. Не сказать, что я ждал теплых слов от абсолютно чужого мне человека, но факт этот остается примечательным. Так бы мы, наверное, никогда бы и не поговорили, но белорусская пропаганда воссоединила семью! Случилось невероятное! Узнав, что бывший внук пишет письма европейским функционерам — «дедушка» объявился. Написал вот такие строки. Более того, признал родство!





О дедушке я знаю всего четыре факта:

Он ярый фанат Лукашенко Каждый день смотрит белорусские новости Его отец (мой прадед) был НКВДшником Его дочь от второго брака, правильно, как вы уже наверняка догадались, живет в Германии».