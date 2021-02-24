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«Незыгарь»: Россия выдаст Лукашенко только под нового премьера и запуск «транзита»

24.02.2021 10:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Незыгарь»: Россия выдаст Лукашенко только под нового премьера и запуск «транзита»
Фото: kremlin.ru
Эксперты говорят, что в Беларуси может быть выбран «ельцинский сценарий» транзита власти. Новый премьер с большой вероятностью и сменит Лукашенко, пишет близкий к Кремлю телеграм-канал «Незыгарь».

Стразу несколько источников в двух делегациях сказали, что переговоры в Сочи были непростыми и Москва предельно жестко высказала свое недовольство тактикой Минска.

«Главное — проблема не решена; вопросы отложены. Хотя Минск утверждает, что все под контролем - это далеко не так. Проблемы нарастают; экономический кризис налицо; конфликт с обществом не решен; стратегия репрессий увеличивает риски на фоне активизации Запада».


Лукашенко в Сочи попросил еще полгода для завершения «транзита власти». Москва выступит гарантом соблюдения договоренностей во время «транзита».

Не исключено, что премьер Головченко, руководители КГБ, МВД и МИД до 15 марта будут отправлены в отставку.

«Конфликт внутри окружения Лукашенко усиливает кризис. Команды дерутся друг с другом за будущее и ослабляют власть. Она разделилась на множество групп и группировок- и Лукашенко уже вряд ли их всех контролирует».


По всей вероятности, будущим «транзитом» в Минске будет заниматься новый премьер-министр. Парламент мог бы утвердить кандидатуру ожидаемо не позднее 15 апреля.

Как говорит источник в минской делегации, проект конституционных поправок якобы обещано опубликовать не позднее 15 марта 2021. Из конституции уберут положение о «стремлении Беларуси к нейтралитету».

Сам Лукашенко до 1 мая проведет встречу с оппозицией, включая членов КС, Латушко и Тихановскую. Все обвинения с них, скорее всего, будут сняты. Расследование дела по «Белгазпромбанку» должно быть закрыто.

До 15 апреля Бабарико и Колесникова должны быть освобождены.

Правительство Беларуси до 1 апреля подготовит документы для продажи «Гродно Азот». Кредит $1,2 млрд на модернизацию. До 15 апреля пройдет согласование условий по продажам других активов.

Новые российские кредиты обещаны только под нового премьера и запуск «транзита».

В Беларуси запустят производство вакцины Спутник V (2 млн в месяц). Кроме того, Москва ожидает что Беларусь введет санкции против Литвы и Польши. И прекратит контакты Макея с западными коллегами.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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