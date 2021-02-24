Источник материала: UDF



Фото: kremlin.ru

«Незыгарь»

«Главное — проблема не решена; вопросы отложены. Хотя Минск утверждает, что все под контролем - это далеко не так. Проблемы нарастают; экономический кризис налицо; конфликт с обществом не решен; стратегия репрессий увеличивает риски на фоне активизации Запада».

«Конфликт внутри окружения Лукашенко усиливает кризис. Команды дерутся друг с другом за будущее и ослабляют власть. Она разделилась на множество групп и группировок- и Лукашенко уже вряд ли их всех контролирует».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Незыгарь»: Россия выдаст Лукашенко только под нового премьера и запуск «транзита» Новый премьер с большой вероятностью и сменит Лукашенко.