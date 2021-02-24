|
В Telegram добавили долгожданные функции
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
О нововведения в мессенджере
Также обновление привнесло в мессенджер возможность состоять неограниченному количеству участников в группах. Пользователи теперь могут создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы и добавлять виджет мессенджера на главный экран смартфона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь можно автоматически удалять сообщения в любых чатах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)