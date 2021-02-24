ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Telegram добавили долгожданные функции

24.02.2021 10:39 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Telegram добавили долгожданные функции
Иллюстративное фото
В приложение Telegram добавили новые функции. Одной из таких стала возможность автоматически удалять сообщения в любых чатах.

О нововведения в мессенджере сообщается в официальном блоге компании. Благодаря обновлению пользователи могут отрегулировать автоматическое удаление сообщений для всех участников чата спустя сутки или семь дней после отправки. Что касается групп и каналов, в них также можно автоматически удалять сообщения, но делать это могут только администраторы. Напомним, что ранее такой опцией можно было пользоваться лишь в секретных чатах.

Также обновление привнесло в мессенджер возможность состоять неограниченному количеству участников в группах. Пользователи теперь могут создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы и добавлять виджет мессенджера на главный экран смартфона.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь можно автоматически удалять сообщения в любых чатах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк определил порядок регистрации валютных договоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by