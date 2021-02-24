Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Telegram добавили долгожданные функции Теперь можно автоматически удалять сообщения в любых чатах.

О нововведения в мессенджерев официальном блоге компании. Благодаря обновлению пользователи могут отрегулировать автоматическое удаление сообщений для всех участников чата спустя сутки или семь дней после отправки. Что касается групп и каналов, в них также можно автоматически удалять сообщения, но делать это могут только администраторы. Напомним, что ранее такой опцией можно было пользоваться лишь в секретных чатах.Также обновление привнесло в мессенджер возможность состоять неограниченному количеству участников в группах. Пользователи теперь могут создавать временные ссылки для приглашения в группы и каналы и добавлять виджет мессенджера на главный экран смартфона.