В куполе парашюта марсохода NASA обнаружили скрытое послание

Не так давно NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс. Внимательные зрители заметили на куполе парашюта, казалось бы, случайный узор. Но позже официальные лица NASA заявили, что этот узор содержал скрытое послание, написанное двоичным кодом. Об этом пишет The Verge .

Руководитель миссии Аллен Чен сказал во время пресс-конференции, что порой команда оставляет сообщения в своих проектах. Это подтвердил и главный инженер Perseverance Адам Стельцнер в своем аккаунте в Twitter.