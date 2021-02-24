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В куполе парашюта марсохода NASA обнаружили скрытое послание
Источник материала: Tut.by
Не так давно NASA
Руководитель миссии Аллен Чен сказал во время пресс-конференции, что порой команда оставляет сообщения в своих проектах. Это подтвердил и главный инженер Perseverance Адам Стельцнер в своем аккаунте в Twitter.
Интернет-сыщики взломали сообщение за несколько часов. На красно-белом узоре концентрическими кольцами было написано «Dare Mighty Things» («Совершайте великие поступки») — это девиз программы Perseveranse. Кроме того, эта фраза написана на стенах Центра управления полетов в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.
Но это не единственное послание, которое Perseverance принесло на Марс. При увеличении одного из нескольких тысяч изображений, которые NASA опубликовало с марсохода на этой неделе, можно увидеть крошечный «семейный портрет» марсоходов, в частности, Perseverance и крошечного вертолета Ingenuity, сопровождавшего марсоход в его полете.
Также представители агентства NASA намекнули изданию The Verge, что они часто добавляют к своим работам подобные секреты, но многие из них так и остаются неразгаданными. Так что, возможно, нас ждет еще больше зашифрованных посланий в марсоходе.
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Интернет-сыщики взломали сообщение за несколько часов.
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