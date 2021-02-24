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В куполе парашюта марсохода NASA обнаружили скрытое послание

24.02.2021 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс. Внимательные зрители заметили на куполе парашюта, казалось бы, случайный узор. Но позже официальные лица NASA заявили, что этот узор содержал скрытое послание, написанное двоичным кодом. Об этом пишет The Verge.


Фото: NASA / JPL

Руководитель миссии Аллен Чен сказал во время пресс-конференции, что порой команда оставляет сообщения в своих проектах. Это подтвердил и главный инженер Perseverance Адам Стельцнер в своем аккаунте в Twitter.

Интернет-сыщики взломали сообщение за несколько часов. На красно-белом узоре концентрическими кольцами было написано «Dare Mighty Things» («Совершайте великие поступки») — это девиз программы Perseveranse. Кроме того, эта фраза написана на стенах Центра управления полетов в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене.

Но это не единственное послание, которое Perseverance принесло на Марс. При увеличении одного из нескольких тысяч изображений, которые NASA опубликовало с марсохода на этой неделе, можно увидеть крошечный «семейный портрет» марсоходов, в частности, Perseverance и крошечного вертолета Ingenuity, сопровождавшего марсоход в его полете.


Изображение: NASA / JPL | Edit by Joey Roulette / The Verge

Также представители агентства NASA намекнули изданию The Verge, что они часто добавляют к своим работам подобные секреты, но многие из них так и остаются неразгаданными. Так что, возможно, нас ждет еще больше зашифрованных посланий в марсоходе.

 
 
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Интернет-сыщики взломали сообщение за несколько часов.
 
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