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«Меры жесткие». В МАРТ прокомментировали введенные ограничения по торговле
Источник материала: Tut.by
В МАРТ прокомментировали введенные существенные
В МАРТ уточняют, что по решению правительства юрлица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством, импортом и продажей товаров и лекарств, которые попали в список социально значимых товаров первой необходимости, не смогут повысить цены с 24 по 28 февраля этого года. А с 1 марта — не больше чем на 0,2% к цене на последний день предыдущего месяца.
— Основная роль в принятии решений по повышению цен выше установленных пределов отводится Комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров, — уточняют в МАРТ. — Целевая задача решения правительства — гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса.
В ведомстве уточняют, что в перечень включены лекарства отечественного производства, а продовольственные товары, включенные в перечень, как импортные, так и белорусские. Но в МАРТ добавляют, что продукты, которые в списке, в основном производятся в нашей стране.
— Решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров), — отмечают в МАРТ.
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В МАРТ прокомментировали введенные существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства.
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