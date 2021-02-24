В Польше от грузовика оторвался полуприцеп и влетел во встречную фуру - погиб водитель из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши при столкновении двух грузовиков погиб водитель из Беларуси. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by .





Авария произошла утром 22 февраля вблизи деревни Куково. По предварительным данным, от грузовика DAF оторвался полуприцеп и врезался в фуру Volvo, ехавшую во встречном направлении.

В результате ДТП 37-летний белорус, управлявший Volvo, от полученных травм умер на месте происшествия.





Дорога на месте аварии была перекрыта более чем 16 часов.