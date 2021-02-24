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В Польше от грузовика оторвался полуприцеп и влетел во встречную фуру - погиб водитель из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши при столкновении двух грузовиков погиб водитель из Беларуси. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает
Авария произошла утром 22 февраля вблизи деревни Куково. По предварительным данным, от грузовика DAF оторвался полуприцеп и врезался в фуру Volvo, ехавшую во встречном направлении.
В результате ДТП 37-летний белорус, управлявший Volvo, от полученных травм умер на месте происшествия.
Дорога на месте аварии была перекрыта более чем 16 часов.
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ДТП случилось утром 22 февраля вблизи деревни Куково.
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