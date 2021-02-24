ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше от грузовика оторвался полуприцеп и влетел во встречную фуру - погиб водитель из Беларуси

24.02.2021 10:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Варминьско-Мазурском воеводстве Польши при столкновении двух грузовиков погиб водитель из Беларуси. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by.


Авария произошла утром 22 февраля вблизи деревни Куково. По предварительным данным, от грузовика DAF оторвался полуприцеп и врезался в фуру Volvo, ехавшую во встречном направлении.

В результате ДТП 37-летний белорус, управлявший Volvo, от полученных травм умер на месте происшествия.


Дорога на месте аварии была перекрыта более чем 16 часов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Inside The Games: Сегодня НОК Беларуси могут отстранить от Олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by