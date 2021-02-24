Названы пять сильнейших армий мира

Источник материала: Tut.by

В международном рейтинге военной мощи за 2021 год Россия заняла второе место после США, однако появились и изменение. Американское издание The National Interest анализирует военные силы первой пятерки рейтинга, пишет ИноСМИ.



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Какие армии являются самыми мощными в мире? Этот внешне простой вопрос скрывает в себе удивительную степень сложности. В конечном счете, сила — понятие относительное. Военные принимают решение о том, куда следует инвестировать средства, основываясь при этом на уникальных национальных факторах, связанных с топографией и геостратегией, и в результате тот путь развития, который делает мощной одну армию, не обязательно обеспечит такой же результат в случае с другой армией. Однако при составлении рейтинга военной силы Global Firepower используется уникальная формула, которая позволяет учитывать те многочисленные переменные, способные сделать подобные сравнения проблематичными. Вот список из пяти вооруженных сил, которые, по мнению многочисленных экспертов, являются в настоящее время самыми сильными.

1. Соединенные Штаты

Соединенные Штаты в 2021 году вновь получили корону самой сильной армии в мире, немного опередив своих ближайших соперников — отрыв этот незначительный, но устойчивый. Имея такой огромный оборонный бюджет — даже если он частично раздут, — а также обширную инфраструктуру, большое количество военнослужащих, а также значительные резерв из числа годных к военной службе людей, Соединенные Штаты значительно опережают своих конкурентов по всем важнейшим критериям, определяющим силу армии. Формальном потенциалу вооруженных сил соответствует и оборонная промышленность Америки, способная выпускать самое современное военное оборудование в мире. Соединенные Штаты занимают ведущее положение в области военной авиации, и своих ближайших соперников они опережают как в количественном, так и в качественном отношении по большинству категорий, если не по всем из них. Соединенные Штаты располагают самым большим количеством действующих авианосцев в мире, и обладают возможностью нанесения глобального удара на основании существующей в Военно-морских силах США концепции использования авианосных ударных групп (Carrier Strike Groups).

2. Россия

Россия восстановилась после постсоветского спада в военной области и начала реализовывать большое количество проектов в области модернизации для обновления своих стареющих военно-воздушных сил и военно-морского флота. Плоды этой работы уже заметны в 2021 году, и Россия сегодня располагает новым поколением подводных лодок, вооруженных стратегическими и крылатыми ракетами, что позволяет ей сокращать качественное отставание от американских визави. Растущая мощь российских корветов и других небольших кораблей свидетельствует об особом внимании Москвы к частям береговой обороны. Вместе с тем, Россия по-прежнему превосходит Соединенные Штаты по всем категориям наземных вооружений, за исключением бронемашин. Если взять военно-воздушные силы, то соотношение все еще будет немного в пользу Соединенных Штатов. Вместе с тем, новый российский истребитель Су-57, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе, свидетельствует о том, что Россия в настоящее время больше заинтересована в развитии средств борьбы с американскими малозаметными платформами, предназначенными для осуществления прорыва, чем в разработке такого рода возможностей.

3. Китай

Заметно отставая от своих соперников, от России и Соединенных Штатов, Китай, тем не менее, продолжает делать значительные и долгосрочные инвестиции во все свои военные отрасли. Обладая вторым по величине военным бюджетом, а также самым большим количеством годных для военной службы людей, Пекин демонстрирует свою способность обеспечить взрывной рост в относительно короткий период времени. Значительные сырьевые ресурсу Китая будут использованы в течение ближайших десятилетий для реализации целого ряда амбициозных программ в области производства и закупки вооружений — от создания своих собственных авианосных ударных групп до производства флота бомбардировщиков и истребителей шестого поколения.

4. Индия

Несмотря на относительно небольшой оборонный бюджет и отставание в области военной промышленности в сравнении с тремя ведущими мировыми державами, военный потенциал Индии основывается на ее колоссальных трудовых ресурсах, а также на впечатляющем количестве годных для военной службы людей. Индия обладает большим количеством танков (хотя некоторые из них не проходят модернизацию), а также располагают значительными силами береговой обороны и внушительным количеством находящихся в резерве артиллерийских установок. Хотя Индия продолжает оставаться импортером вооружений, Нью-Дели в последнее время предпринял шаги — во многом за счет лицензированного производства и сделок по передаче технологий — для создания основ для формирования все более независимой оборонной промышленности.

5. Япония

Японии впервые заменила Францию на пятом месте в 2020 году, и произошло это благодаря ее богатству, относительно большому оборонному бюджету и наличию впечатляющей инфраструктуры. Хотя Япония обладает солидными военно-воздушными силами, а также активно представлена в отдельных категориях военно-морских сил, включая эсминцы и подводные лодки, ее глобальный рейтинг страдает из-за относительно небольших по своему размеру наземных сил.