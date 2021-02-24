Как белорусов поздравляли с 23 Февраля

Источник материала: Onliner

Вчера защитников Родины упорно поздравляли. В разных местах напрягались с разной силой и, как выясняется, не все ограничились бесплатными стикерами в мессенджерах. Некоторые постарались отнестись к древнему ритуалу творчески. Даже устраивали корпоративным мужчинам «призывную медкомиссию» — а они, как известно, это обожают. Мы попросили читателей прислать фотокарточки с мест событий. Смотрим, что получилось. (Если вы не прислали — еще не поздно.)

Это институт «Белэнергосетьпроект» — так оформили вход. Наверняка и внутри происходило что-то трогательное и вкусное.





Первая Минская птицефабрика угостила своих мужчин тематическими пирожными в виде курочки и яичка (птицефабрика же).





Читатель Сергей с гордостью показывает авторское милитаристское блюдо от жены. Какая грозная красота!





Как известно, для поздравляющего важно максимально точно воспроизвести военную технику. Здесь все детали проработаны четко, придраться не к чему.





И здесь знание матчасти на уровне.





Кого-то поздравляли с барабанщицами.





А кому-то с каждым годом на 23 Февраля везет все больше.





Это фотозона в агентстве недвижимости «Этажи».





В филиале «Минскэнергоспецремонт» создали огромный праздничный плакат.





Серьезную операцию провернули дамы из проекта FinWin Technologies. Здесь для мужчин придумали что-то вроде оборонного квеста — с медосмотром в военкомате, фокусами (присущими оборонной сфере) и военным реквизитом. Даже РД-54 где-то нашли!























Теперь этим парням придется серьезно задуматься накануне следующего праздника.

Покажите, как вас поздравляли, — отправляйте фото нашему боту. Дополним этот отчет.