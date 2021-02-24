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Доллар и евро скромно дешевеют
Источник материала: Onliner
После вчерашнего ослабления к трем основным валютам белорусский рубль понемногу приходит в себя. Доллар и евро на старте сегодняшних торгов чуть подешевели. Российский рубль продолжает бодрый рост.
Доллар сбросил 0,02 копейки и пока стоит 2,6004.
У евро минус 0,18 копейки, он составляет 3,1605 рубля.
Сотня российских рублей выросла на 1,82 копейки и стоит 3,5236.
Во
горные, мужские/женские, ростовка 142 см, directional
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После вчерашнего ослабления к трем основным валютам белорусский рубль понемногу приходит в себя. Доллар и евро на старте сегодняшних торгов чуть подешевели....
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