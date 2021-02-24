Доллар и евро скромно дешевеют

Источник материала: Onliner

После вчерашнего ослабления к трем основным валютам белорусский рубль понемногу приходит в себя. Доллар и евро на старте сегодняшних торгов чуть подешевели. Российский рубль продолжает бодрый рост.

Доллар сбросил 0,02 копейки и пока стоит 2,6004.

У евро минус 0,18 копейки, он составляет 3,1605 рубля.

Сотня российских рублей выросла на 1,82 копейки и стоит 3,5236.

Во вторник доллар подорожал на 0,43 копейки, до 2,6006 рубля. Евро вырос на 1,41 копейки и стал стоить 3,1623. Сотня российских рублей подорожала на 1,99 копейки, ее стоимость составила 3,5054 белорусского.