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Доллар и евро скромно дешевеют

24.02.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После вчерашнего ослабления к трем основным валютам белорусский рубль понемногу приходит в себя. Доллар и евро на старте сегодняшних торгов чуть подешевели. Российский рубль продолжает бодрый рост.

Доллар сбросил 0,02 копейки и пока стоит 2,6004.

У евро минус 0,18 копейки, он составляет 3,1605 рубля.

Сотня российских рублей выросла на 1,82 копейки и стоит 3,5236. 

Во вторник доллар подорожал на 0,43 копейки, до 2,6006 рубля. Евро вырос на 1,41 копейки и стал стоить 3,1623. Сотня российских рублей подорожала на 1,99 копейки, ее стоимость составила 3,5054 белорусского.

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После вчерашнего ослабления к трем основным валютам белорусский рубль понемногу приходит в себя. Доллар и евро на старте сегодняшних торгов чуть подешевели....
 
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