МАРТ про «заморозку цен»: целевая задача — гарантия справедливых цен. А вы считаете их справедливыми?

Источник материала: Onliner

Вчера Совет министров принял решение о заморозке цен на 62 социально значимые категории товаров и 50 видов лекарств. Цены заморожены на уровне 24 февраля, а с 1 марта их рост ограничен 0,2% в месяц. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сегодня высказалось по поводу нового решения.

«Целевая задача решения Правительства — гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса. При этом в перечень включены лекарственные средства отечественного производства, а продовольственные товары в основном производятся в Республике Беларусь, — сказано в объяснении МАРТ на сайте. — Решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшение внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров)».

Справедливы ли в Беларуси цены?

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