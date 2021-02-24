НАУ обвиняет 143 чиновника в росте цен в Беларуси

Источник материала: АФН

Народное антикризисное управление опубликовало список фамилий 143 чиновников, способствовавших принятию поправок в Налоговый кодекс РБ, что привело к росту цен на лекарства.

«С 1 января 2021 года нелегитимная власть ввела новые налоги и увеличила налоговые ставки не только на лекарства, но и на продукты питания и детские товары. Теперь мы наблюдаем, как переписывают ценники в магазинах – инфляция, и без того разогнавшаяся в прошлом году, получила новый импульс. Те, кто отвечал за разработку проекта, не стали просчитывать очевиднейшие последствия для рынка – и на самом деле легко объяснить, по какой причине не стали», - говорится в сообщении НАУ в телеграм-канале.

«Принимавшие поправки в Налоговый кодекс наверняка осознавали, что их действия ведут к стагнации экономики. Вместо роста поступлений от налогов вполне можно получить падение – какие-то бизнесы закроются, кто-то уйдет в тень. Создаются предпосылки для дефицита ряда товаров, в том числе лекарств. Причем наибольшая угроза нависает над самыми уязвимыми слоями населения: людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, многодетными семьями, представителями малого бизнеса», - также сказано в сообщении.

НАУ также утверждает, что эти же чиновники стоят и за принятием запрета на выезд из Беларуси наземным транспортом.